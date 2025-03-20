到潮境公園拍照要收6千？民眾傻眼：空曠地方也要收費

基隆潮境公園的飛天掃帚是熱門拍照打卡景點。（資料照）

2025/03/20 08:21

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於基隆的潮境公園近日傳出，有民眾前往拍照卻被要求收費6000元，民眾質疑「公園這麼空曠地方也要收費」，有網友更在國立海洋科技博物館的官網發現，「場地使用費半天6000元，全日12000元」的內容，該項消息在網路引發批評。

近日陸續有網友在threads上PO文透露，前往潮境公園時竟被要求要收錢，且場地費要價高達6千元。網友對此紛紛批評「開放的公園，提供什麼服務還要收費！」、「太扯」、「竟然要收6千？傻眼」、「幾隻掃把跟恐龍給人家收6千」、「有去過的都知道沒什麼維護，收個門票還可以勉強理解，6000真的當人盤子」、「收6000請問裡面恐龍是活的嗎？」。

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還有疑似在地民眾質疑「只是想在自己的住的地方，拍人生中的婚紗，還要被坑殺，重點這6000誰收的」、「我就住那邊，原本平日下班還能去海邊晃晃結果停車一下就要收50，假日更貴，還不只有潮境連周邊所有的海邊都要收錢，最好是平日有人啦」、「為什麼要收錢？就開放式的，我住基隆這麼久，從來沒聽過」。

也有人貼出國立海洋科技博物館的官網說明，發現「場地使用費半天要價6000元，全日12000元」。另有網友透露，若要前往忘憂谷101高地拍攝婚紗，海科館也限制只能停在65高地，若要開車進入101高地也是要支付6千元租借費用，連八斗子在地居民也一樣。讓網友直呼太誇張。

此外，也有網友轉貼匿名對話截圖，有網友稱潮境公園的管理單位遭到客訴，在開臨時會討論後回應，「恐龍園區跟掃帚區不能拍之外，其他部份他們不會特別擋」。

位於基隆的潮境公園近日傳出，有民眾前往拍照卻被要求收費6000元，民眾質疑「公園這麼空曠地方也要收費」。（資料照）

位於基隆的潮境公園近日傳出，有民眾前往拍照卻被要求收費6000元，民眾質疑「公園這麼空曠地方也要收費」。（圖擷自threads）

有網友在國立海洋科技博物館的官網發現，潮境公園「場地使用費半天6000元，全日12000元」的內容，該項消息在網路引發批評。（圖擷自國立海洋科技博物館官網）

有網友稱潮境公園的管理單位遭到客訴後回應，「恐龍園區跟掃帚區不能拍之外，其他部份他們不會特別擋」。也有網友透露，若要前往忘憂谷101高地拍攝婚紗，要開車進入也是要支付6千元租借費用，連八斗子在地居民也一樣。（圖擷自threads）

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