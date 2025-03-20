冷氣團襲台！今晨至上午12縣市低溫 西半部須留意空品

中央氣象署表示，今天清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低。（資料照）

2025/03/20 06:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（20日）清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台南以北及宜蘭低溫僅8至12度，其他地區13至15度，其中新竹、苗栗地區有局部6度左右或以下氣溫發生的機率。

白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，中午到下午時段，北部及東半部最高溫約18至20度，中南部地區高溫可達23、24度，不過入夜後輻射冷卻影響，氣溫又再下降，西半部日夜溫差大。

請繼續往下閱讀...

此外，氣象署今天凌晨6時31分發布低溫特報稱，強烈大陸冷氣團、輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晨至上午新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率；新北、基隆、台北、桃園、台中、彰化、南投、雲林、台南、宜蘭則有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率。

降雨方面，由於水氣少，各地以晴到多雲天氣為主，只有花東及恆春半島有零星短暫雨。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；竹苗、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

21日、22日輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低；20日至22日各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

23日至25日各地大多為晴到多雲，早晚仍稍涼，西半部日夜溫差大。

26日各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 11 ~ 19 11 ~ 22 15 ~ 23 14 ~ 18

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法