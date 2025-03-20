03/20 各報重點新聞一覽

中國人民解放軍機艦在台灣周邊海空域執行所謂「聯合戰備警巡」，美國國務院強烈抨擊，是「明目張膽且不負責任」的威脅。圖為我國海軍班超軍艦監控共軍四明山艦與千島湖艦。（國防部提供）

2025/03/20 06:40

自由時報

共軍機艦 台海周邊戰備警巡 美重批中國：明目張膽

針對中國人民解放軍機艦在台灣周邊海空域執行所謂「聯合戰備警巡」，美國國務院十八日強烈抨擊，中國不能一方面對台灣施加「明目張膽且不負責任」（brazen and irresponsible）的威脅，另一方面又自稱為「動盪世界的穩定力量」，美國將支持台灣應對中國施壓。美國國防部也表示，正「密切關注」中國在台灣周邊的軍事活動。

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政治獻金申報不實 監院裁罰柯文哲374萬 沒入5579萬

監察院昨公告審議通過二○二四年民眾黨正副總統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金查核報告，發現逾兩萬筆收支涉違十一大項「政治獻金法」規定，認定其政治獻金會計報告書有四大類違法情形，合計裁處柯三七四萬元罰鍰，併沒入五五七九萬餘元；吳欣盈免罰、會計師端木正移付懲戒。

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租台中山坡地 收費傾倒廢棄物 丟萬噸毒廢物撈6834萬 4人起訴

自稱是工人的五十一歲男子謝文福承租台中市一筆私人山坡地後，竟將鄰近台中市府水利局管理的九筆山坡地，合計約一七二三坪一併整平，設圍籬收費給人傾倒廢棄物，包括恐含重金屬或毒性的爐渣飛灰，僅約三個月濫倒一萬公噸，台中地檢署認為他不法利益達六八三四萬餘元，依違反廢棄物清理法起訴謝男與共犯四人，聲明沒收不法所得。

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聯合報

美：陸軍演 明目張膽威脅

中國大陸十七日在台海軍演，矛頭指向美國「以台制華」，美國國務院十八日回應，指中國大陸對台灣做出明目張膽、不負責任地威脅，豈能自稱是「動盪世界中的穩定力量」。

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俄烏互批毀諾 互攻基礎設施

美國總統川普十八日與俄羅斯總統普亭通話，雙方未就俄國和烏克蘭全面停火卅天達成共識，但俄國同意暫停攻擊能源和基礎設施；在美俄領袖通話幾小時後，俄烏十九日相互指責對方違反承諾持續空襲這些設施。

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中國時報

防衛韌性擴編 計程車司機、大廈管理員要受訓

為強化台灣防衛韌性，擴大全民防救災量能，內政部加速培訓防災士，將以專案方式，讓計程車司機、公寓大廈管理人員接受訓練，預估今年防災士可達到10萬人。不過，相關職業工會代表19日表示，對於招訓目的，以及要做哪些事情仍然一頭霧水，更擔心受訓年齡過大和配合戰爭演訓等問題。

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安撫 川普隨即與澤倫斯基通話

美國總統川普與俄羅斯總統普丁18日通話，討論俄烏停火等議題，歷時約1個半小時，雖未達成陸海空全面停火30天共識，但普丁同意暫停攻擊烏克蘭能源設施30天，美俄將立即展開黑海停火及永久和平的技術性討論，此外俄烏19日（當地時間）將交換175名戰俘。

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柯文哲違反政治獻金法

男子謝文福承租台中市一筆私人山坡地，設圍籬收費給人傾倒廢棄物，3個月濫倒1萬公噸。（警方提供）

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