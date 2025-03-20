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    租台中山坡地 收費傾倒廢棄物 丟萬噸毒廢物撈6834萬 4人起訴

    男子謝文福承租台中市一筆私人山坡地，設圍籬收費給人傾倒廢棄物，3個月濫倒1萬公噸。（警方提供）

    男子謝文福承租台中市一筆私人山坡地，設圍籬收費給人傾倒廢棄物，3個月濫倒1萬公噸。（警方提供）

    2025/03/20 05:30

    〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕自稱是工人的五十一歲男子謝文福承租台中市一筆私人山坡地後，竟將鄰近台中市府水利局管理的九筆山坡地，合計約一七二三坪一併整平，設圍籬收費給人傾倒廢棄物，包括恐含重金屬或毒性的爐渣飛灰，僅約三個月濫倒一萬公噸，台中地檢署認為他不法利益達六八三四萬餘元，依違反廢棄物清理法起訴謝男與共犯四人，聲明沒收不法所得。

    台中市環保局長陳宏益強調，土地出租人如未善盡管理義務，也要負起環境復原之責。

    中市水利局山坡地 一併圍起收錢

    起訴書指出，謝男去年二月向王姓地主，以每月兩萬七千元承租沙鹿區一筆山坡地，面積約七九三坪，他卻於去年五月僱人整地，侵占中市政府水利局等掌管的鄰近約九三○坪山坡地，再以每卡車八千至一萬元，收費給人濫倒廢棄物。

    水利局與台中市環保局去年七月發現有異常，監控至八月廿日，見駕駛卡車的楊姓司機進場傾倒廢棄物，會同警方拘捕楊男，循線查到謝男，台中地院准予羈押謝男，楊男十萬元交保。

    環保局開挖，現場廢棄物重量高達一萬公噸，包括土木廢料與建築廢棄物、廢塑膠或污泥混合物，焚化爐飛灰、爐渣等，且回填兩至三公尺泥土掩蓋，中檢將謝男與兩名員工、楊姓司機四人起訴。

    中檢強調，環保局估算萬噸廢棄物如果委託合法業者清運，收費高達六八三四萬餘元，檢方認定謝男不法利益為六八三四萬餘元，聲請法院沒收。

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