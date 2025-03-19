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    關廟鳳梨被搶到缺貨 竟與香蕉、芭樂有關

    知名的台南關廟鳳梨，目前相當搶手。（記者吳俊鋒攝）

    知名的台南關廟鳳梨，目前相當搶手。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/19 23:04

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕遠近馳名的台南關廟鳳梨進入產季，但目前時常被搶到缺貨，熱賣程度近5年來首見，除了收成「青黃不接」之外，竟是因為比起其他水果，相對地「價廉物美」，因而大受歡迎。

    關廟區農會推廣部主任黃國斌說，產季進入尾聲的蜜棗，以及香蕉、芭樂、小番茄，還有瓜類等水果，目前價格都偏高，讓鳳梨相對便宜，加上品質也不錯，因此市場搶手。

    黃國斌提到，現階段貿易商仍持續供貨海內、外，市場需求量大，讓田間鳳梨在採收前，就已經有了通路，區農會的運銷作業也暫時往後延。

    關廟區農會果樹第7產銷班書記林秋茂則分析，受到去年風災，以及後續氣候因素等影響，導致目前國內一些應景水果的產量減少，價格就變貴。

    另一個原因則是鳳梨的產期調節，導致供應少、各界搶，林秋茂指出，去年中秋節前進行人工催花，生長時間僅約5個半月，在此後的，則需要將近半年，造成現階段的青黃不接。

    林秋茂表示，由於鳳梨市場搶手，也因此帶動行情，目前頂級品的產地價每台斤可達20元，是近5年來同期最佳，但比起其他水果，CP值仍高。

    台南關廟鳳梨很搶手。（記者吳俊鋒攝）

    台南關廟鳳梨很搶手。（記者吳俊鋒攝）

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