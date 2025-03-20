為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    六龜荖濃溪築堤圍堰+疏濬工區蓄水 微型水庫還爆紅變景點

    高雄市將於六龜荖濃溪十八羅漢山築堤圍堰蓄水。（記者陳文嬋攝）

    高雄市將於六龜荖濃溪十八羅漢山築堤圍堰蓄水。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/20 00:27

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市將投入2千萬元，於六龜區十八羅漢山、新威大橋上游荖濃溪，擴大築堤圍堰蓄水達75萬立方公尺，打造旱季限定版美景，也將於高美、里嶺大橋上游荖濃溪疏濬後工區蓄水，今年底前蓄滿補注地下水，整體入滲水量可達2530萬噸，供水調度更靈活，也能發揮觀光效益。

    高雄沒有大型水庫，旱季雨量又偏少，水利局前年於六龜區十八羅漢山荖濃溪築堤圍堰蓄水，湖光山色美景意外爆紅，依據鄰近地下水位觀測站資料顯示，築堤圍堰蓄水不到半年，地下水位抬升8公分。

    水利局將斥資800萬元，於六龜區兩大地景十八羅漢山、新威大橋上游荖濃溪，築堤圍堰蓄水35萬、40萬立方公尺，預估挹注330萬噸入滲水量，可提升地下水位將近0.1公尺。

    水利署七河分署連2年推動高屏溪補注計畫，加速地下水位回升至歷年平均水位以上，將於高美、里嶺大橋上游荖濃溪，疏濬130公頃共500萬立方公尺。

    七河分署也將投入1200萬元，於疏濬工程後，完成工區蓄水，預估在正常水情下，補注效益可達2200萬噸；整體工程將於汛期過後10月動工，12月底前完成蓄水。

    水利局、七河分署說，工程效益不只擴大補注地下水，更串聯形成微型水庫，旱季提高水資源運用，也能調控高屏溪流量，有助於穩定農業、民生用水，還能帶動地方觀光發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播