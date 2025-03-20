政治獻金申報不實 監院裁罰柯文哲374萬 沒入5579萬

柯文哲違反政治獻金法

2025/03/20 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院昨公告審議通過二○二四年民眾黨正副總統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金查核報告，發現逾兩萬筆收支涉違十一大項「政治獻金法」規定，認定其政治獻金會計報告書有四大類違法情形，合計裁處柯三七四萬元罰鍰，併沒入五五七九萬餘元；吳欣盈免罰、會計師端木正移付懲戒。

逾兩萬筆收支 涉違規11大項

監院廉政委員會審議通過「一一三年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告。監院表示，本案啟動調查源於台北市議員林延鳳等五人陸續向監院提出檢舉，查核範圍針對柯文哲自二○二三年五月廿日設立獻金專戶起至二○二四年二月十二日止，在可收支獻金期間的會計報告書收支申報。

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監院表示，經查核後，發現有超過兩萬筆收支涉違十一大項「獻金法」規定，也依法函請柯文哲陳述意見，但考量其因刑案羈押禁見，一度暫停調查進程，直至今年一月收到委託代理人黃珊珊陳述意見後才完備程序、完成查核報告，提列委員會審議通過。

監院查核 有4大類違法情況

監院說明，「政治獻金法」規範的對象為政黨及擬參選人，其使用或代理人之故意過失，應由擬參選人負責。因此，監院認定本案有四大類違法情況，決議裁處柯文哲三七四萬元罰鍰，併沒入五五七九萬三八八八元。至於柯在二○二二年底，在法定可收受獻金期間之外，收受林姓等三人政治獻金、代收多筆他人捐贈民眾黨之獻金、木可公司代收政黨網路「抖內」等違法爭議，皆另案辦理。

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