共軍機艦 台海周邊戰備警巡 美重批中國：明目張膽

中國人民解放軍機艦在台灣周邊海空域執行所謂「聯合戰備警巡」，美國國務院強烈抨擊，是「明目張膽且不負責任」的威脅。圖為我國海軍班超軍艦監控共軍四明山艦與千島湖艦。（國防部提供）

2025/03/20 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國人民解放軍機艦在台灣周邊海空域執行所謂「聯合戰備警巡」，美國國務院十八日強烈抨擊，中國不能一方面對台灣施加「明目張膽且不負責任」（brazen and irresponsible）的威脅，另一方面又自稱為「動盪世界的穩定力量」，美國將支持台灣應對中國施壓。美國國防部也表示，正「密切關注」中國在台灣周邊的軍事活動。

美國防部：密切關注共軍活動

美國國務院一名發言人向中央社表示，面對中國軍事、經濟、資訊及外交壓力，美國將持續支持台灣，這項承諾已經延續四十五年，美國堅定維護台海兩岸和平穩定，反對任何以武力或脅迫手段片面改變現狀的企圖。

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美國務院措詞強烈 相對罕見

據報導，在美國國務院近年對於中國對台軍事行動的回應中，「明目張膽」是相對罕見的字眼。在美國前聯邦眾議院議長裴洛西二○二二年訪台後，美方對中國軍演的回應，多半不出「深表關切」範圍。賴清德總統去年十月發表任內首次國慶演說後，中國發動「聯合利劍─2024B」軍演，美國則以「嚴重關切」（seriously concerned）表態。

前美國在台協會副處長王曉岷（Robert Wang）認為，「這聽起來是比較強烈的用語」。前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）指出，川普政府的措辭，可能不會參考以往的用語。美國霍夫斯特拉大學法學教授古舉倫（Julian Ku）更以「有意思」、「不尋常」，來形容「明目張膽」的用詞。他指出，國務院在對中國或台灣議題的措辭上，並未顯示出任何比拜登政府更溫和的跡象，甚至在某些情況下，對台灣的支持更強烈，這次就是一例。

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