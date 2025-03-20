禁公園連署惹議 永和公所：民怨占用

雙和罷團在永和仁愛公園使用小屋供民眾簽署連署書，遭區公所張貼公告禁止，引發不滿。（取自雙和罷團臉書）

2025/03/20 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體「雙和罷免團隊」發起罷免國民黨中和區立委張智倫與永和區立委林德福，正如火如荼展開第二階段連署，但罷團指控，十六日進入永和仁愛公園休憩用陽光小屋找民眾簽署連署書，卻遭永和區公所及警方制止，引發行政不中立、政治力介入的疑慮。永和區公所表示，因接到民眾反映公園的陽光小屋被占據，依規定前往勸離。

雙和罷團遭盯梢 質疑政治力介入

雙和罷團指出，公園裡可以跳舞、下棋、聊天，為何不能讓民眾簽署罷免連署書？志工疑惑，立委可以進公園問好，但是罷免活動遇到下雨進涼亭躲雨，就被檢舉、關切，志工到仁愛公園進行連署活動，區公所全場派人盯梢，分明是雙重標準。

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雙和罷團質疑，「選民服務」算不算政治活動？林德福進入公園向民眾問好，是否依據公園管理辦法申請？後來志工退讓，改在人行道連署，就是不想讓前來支持罷免的民眾撲空，只是填寫罷免連署書，為何永和區公所及警分局的檢舉電話被打爆，「到底背後是誰」？

永和區公所回應，新北市公園管理自治辦法規定，公園場地提供公眾休憩使用，十六日接獲多位民眾反映，指仁愛公園陽光小屋被占據，使其他民眾無法使用，因此請求排除占用，公所由公園管理人和課長前往勸離，但不被罷團接受，直到晚間六點半才離開。

永和區公所說明，為維護民眾運動和休憩權益，十七日在仁愛公園張貼不得占據場地的公告，公所本於職責，不分團體、不分黨派，一律依照公園管理辦法行使職權。

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