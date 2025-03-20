為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    禁公園連署惹議 永和公所：民怨占用

    雙和罷團在永和仁愛公園使用小屋供民眾簽署連署書，遭區公所張貼公告禁止，引發不滿。（取自雙和罷團臉書）

    雙和罷團在永和仁愛公園使用小屋供民眾簽署連署書，遭區公所張貼公告禁止，引發不滿。（取自雙和罷團臉書）

    2025/03/20 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體「雙和罷免團隊」發起罷免國民黨中和區立委張智倫與永和區立委林德福，正如火如荼展開第二階段連署，但罷團指控，十六日進入永和仁愛公園休憩用陽光小屋找民眾簽署連署書，卻遭永和區公所及警方制止，引發行政不中立、政治力介入的疑慮。永和區公所表示，因接到民眾反映公園的陽光小屋被占據，依規定前往勸離。

    雙和罷團遭盯梢 質疑政治力介入

    雙和罷團指出，公園裡可以跳舞、下棋、聊天，為何不能讓民眾簽署罷免連署書？志工疑惑，立委可以進公園問好，但是罷免活動遇到下雨進涼亭躲雨，就被檢舉、關切，志工到仁愛公園進行連署活動，區公所全場派人盯梢，分明是雙重標準。

    雙和罷團質疑，「選民服務」算不算政治活動？林德福進入公園向民眾問好，是否依據公園管理辦法申請？後來志工退讓，改在人行道連署，就是不想讓前來支持罷免的民眾撲空，只是填寫罷免連署書，為何永和區公所及警分局的檢舉電話被打爆，「到底背後是誰」？

    永和區公所回應，新北市公園管理自治辦法規定，公園場地提供公眾休憩使用，十六日接獲多位民眾反映，指仁愛公園陽光小屋被占據，使其他民眾無法使用，因此請求排除占用，公所由公園管理人和課長前往勸離，但不被罷團接受，直到晚間六點半才離開。

    永和區公所說明，為維護民眾運動和休憩權益，十七日在仁愛公園張貼不得占據場地的公告，公所本於職責，不分團體、不分黨派，一律依照公園管理辦法行使職權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播