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    笑噴！中山大學、高雄大學合併校名要取啥 網友幫集思廣益

    中山大學已於3月5日通過行政會議，3月底將召開校務會議表決是否與高雄大學合校。（記者許麗娟攝）

    中山大學已於3月5日通過行政會議，3月底將召開校務會議表決是否與高雄大學合校。（記者許麗娟攝）

    2025/03/20 09:01

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學與高雄大學昨（19）日發布有意再對合校一事協商，但2年前兩校曾因維持「國立中山大學」校名無共識而不了了之，對此，網友也集思廣益幫想校名，像是「高山大學」有猴子台語之意、「雄山大學」音如雄三很威，令人笑噴！

    中山大與高大併校再露曙光，對於過去喬不攏的校名，網友發揮創意，在「自由高雄－即時火新聞」臉書粉絲頁，有網友建議「山高大學啦，沒有三高的不能進去讀」、也有人說「中山高大學 」、「高中大學 」、「高雄完全大學，簡稱高完大 」，或是「高山青大學 」、「高山啦大學 」、「國立高雄中山大學 」、「雄山大學 」、「猴山大學 」等。

    在「高雄點」 臉書粉絲頁也有許多網友留言，如「雄中大學 」、「西灣大學 」、「獼猴大學」、「國立打狗綜合大學」、「高山大學，高山啦台語猴子」、「高中大學（高雄中山大學）」、「打狗大學」，也有人說，入學到畢業到現在應該已經吵了第4次。

    對於合校後的校名爭議，有人提及，當年提議高雄中山大學，就是要與廣州中山大學做區分，但中山大學抗議新校名在高雄後面，有被矮化的意味；也有網友透露，前年高雄大學學生會、學生議會投票都同意合併後使用中山大學為名（高雄大學學生直接賺到四中學歷），似乎是高雄大學校方不同意。

    不過合校一事，目前是雙方皆有意重啟協商，仍待兩校分別通過校務會議後才會進行後續併校事宜，學校已於3月5日行政會議通過，3月底將召開校務會議表決，如通過，高大6月初也會召開校務會議討論。若雙方均有意願，兩校將合組「合校工作委員會」，分別於校內召開說明會、座談會及公聽會等程，最終還須由兩校校務會議決議是否合校，至於「校名」爭議，兩校皆回應將待後續協商。

    高雄大學校長、副校長及五院院長昨日至中山大學進行交流，雙方有意再對合校一事重啟協商。（記者許麗娟攝）

    高雄大學校長、副校長及五院院長昨日至中山大學進行交流，雙方有意再對合校一事重啟協商。（記者許麗娟攝）

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