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    結合眷村特色 楊梅「四維兒童公園」遊戲場啟用

    楊梅區四維兒童公園的眷屋遊戲區。（記者黃政嘉攝）

    楊梅區四維兒童公園的眷屋遊戲區。（記者黃政嘉攝）

    2025/03/18 19:15

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市打造7大主題特色公園，其中，楊梅區四維兒童公園遊戲場結合眷村文化特色，設計不同年齡層的遊戲空間，今天開園啟用，讓小朋友玩耍的同時，逐步認識家鄉。

    楊梅區四維兒童公園耗資8000萬元進行遊戲場景觀改善工程，前年開工，經一年半施工、驗收，今天啟用，另5處已啟用，剩餘1處的八德楓樹腳公園，市府預計今年兒童節前啟用。

    四維兒童公園在四維二路及永美路445巷口，旁為四維社福館，基地範圍除原公園用地外，也含南側楊梅區公所代管的國有地，前身為埔心營區，總面積約3.1公頃，另廣植喬木，並增加種植特有種台灣油杉，打造林蔭空間。

    工務局指出，經與在地居民討論，與各領域專家審議，改善工程結合當地眷村特色，營造不同年齡層遊戲空間，全區分齡分區規劃，其中，2至5歲、5至12歲的遊戲區，擷取眷村冒險、挑戰、勇敢精神，復刻楊梅區四維國小兩條龍的精神地標，打造覆網爬籠遊戲區；13歲以上活動區域，利用紅磚元素還原當時眷村空間分布情形，提供追憶舊眷村樣貌的空間；銀髮樂活區則更新體健設施、地坪、座椅及植栽等，整合為全齡使用的休憩廣場。

    市長張善政表示，3年前因衛生福利部「兒童遊戲場設施安全管理規範」公布，全國包含桃園市有許多公園不合格，因此上任後，便請工務局整建，四維兒童公園是他上任後，其中第1個動工，經1年半施工，順利在兒童節前啟用，此公園保留昔日眷村的味道，也有新的遊戲空間，適合不同年齡的小朋友，放心去玩，周遭多為住宅區，也是交通便利區域，期待新公園為楊梅地區帶來更好的居住環境。

    7大主題特色公園，除八德楓樹腳公園之外，楊梅四維兒童公園、大園華興池生態公園、中壢光明公園、龍潭運動公園、平鎮運動公園、桃園陽明公園皆已啟用。

    桃園市楊梅區四維兒童公園進行遊戲場景觀改善工程，今天開園啟用。（記者黃政嘉攝）

    桃園市楊梅區四維兒童公園進行遊戲場景觀改善工程，今天開園啟用。（記者黃政嘉攝）

    孩童於覆網爬籠遊戲區遊玩。（記者黃政嘉攝）

    孩童於覆網爬籠遊戲區遊玩。（記者黃政嘉攝）

    桃園市長張善政今天（左5）主持楊梅區四維兒童公園遊戲場啟用典禮。（記者黃政嘉攝）

    桃園市長張善政今天（左5）主持楊梅區四維兒童公園遊戲場啟用典禮。（記者黃政嘉攝）

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