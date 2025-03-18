睽違逾百年！全台西來庵「八部堂」終於聚首 3/23遶境

全台西來庵八部堂神尊金身睽違逾百年終將聚首，廟方擇於3月23日舉辦八部堂開光覲朝遶境活動。（記者王姝琇攝）

2025/03/18 19:08

〔記者王姝琇／台南報導〕西來庵八部堂歷經「西來庵事件」八部神尊遭日人損毀，牛、雷、王三部未再復刻。直到今年，八部金身睽違逾百年終將聚首，廟方擇於23日舉辦八部堂開光覲朝遶境，路線將走過百年前西來庵的舊廟地（青年路）、第二代正興街舊址等歷史場域，別具意義。

常見祀奉五福大帝為張、鍾、劉、史、趙五部，全國唯西來庵祀奉五福大帝後，又添牛、雷、王三部成為八部，相傳此三部是劉部堂宣靈公的師兄弟。西來庵董事長曾正義指出，1915年發生「西來庵事件」日人損毀神像，後人於第二代廟址供奉五福大帝時，欲重塑三部金身卻都得到「時機未到」的神旨，時隔逾百年終於獲得同意，日前八部金身開光，八部堂重現，意義非凡。

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曾正義表示，1910年《台灣日日新報》即記載有西來庵八部堂的存在。直到1946年，西來庵於正興街重建第二代廟體，西來庵西柱轎班敬獻「全台西來庵五福大帝八部堂」匾額，如今仍掛在西來庵現址（大興街）；強調，這些歷史軌跡都證實西來庵八部堂的存在。

曾正義說，西來庵在日治時期進行扶鸞，西來庵事件主角余清芳就是扶鸞乩身，當時以神諭號召起事抗日，引起日本人毀滅神像報復，如今八部堂重現有其歷史意義，也期盼找回往日的光榮。

遶境當天將由西來庵出發前往台灣首廟天壇覲朝，再轉往百年前第一代西來庵舊址（現今的青年路）、第二代西來庵正興街舊址，沿途行經約26個停點，包括友宮廟參香，以及爐下弟子家宅賜福。2頂神轎則分別為都督府沈府中將軍及陳督司爺、開基劉部靈公及八部靈公聖駕。

全台西來庵將於3月23日舉辦八部堂開光覲朝遶境活動，總計有2頂神轎。（記者王姝琇攝）

全台西來庵第一代廟址位在現今的青年路上。（全台西來庵提供）

西來庵西柱轎班敬獻「全台西來庵五福大帝八部堂」匾額，如今仍掛在西來庵現址（大興街）。（記者王姝琇攝）

日治時期全台西來庵供奉八部堂。（全台西來庵提供）

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