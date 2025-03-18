屏東風域祭開跑！跟著風的足跡去旅行。（屏東縣政府提供）

2025/03/18 18:54

〔記者葉永騫／屏東報導〕2025屏東風域祭開跑了，今年以四季為線，串聯春天自然風（3/29-3/30）、夏天原風（6/7-6/8）、秋天晚風（9/6-9/7）及冬季海風（12/6-12/7），共計8天在風域半島「跟著風的足跡去旅行」邀請大家一起體驗半島魅力！

屏東縣政府打造落山風景特定區「風域半島」觀光品牌，展現恆春半島的獨特魅力，2025屏東風域祭以「跟著風的足跡去旅行」為主題，由四個智慧觀光據點出發，串聯一年四季，沿著縣道199線及200線，感受風與人文地景交織出的動人篇章。

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春季的「自然風」，由石門古戰場旅遊資訊站帶領走進林相豐富的石門山，夏季，以「原風」為題在牡丹遊客中心感受風域半島上多元族群，秋季前往九棚旅遊資訊站感受秋日微涼的「晚風」，冬季走進落山風的故鄉，享受「海風」吹拂的自由與活力。

今年首發路線今天開始開賣，除了結合當地文化、工藝與美食的四季風域市集和風之聲音樂會，還有全台唯一融合地景、人文與生態的「追風定向尋寶」活動，完賽還有屏東縣政府精心準備的小禮物，今年更與知名插畫ＩＰ「有隻兔子」合作開發超萌文創商品，相關訊息可上屏東縣政府「屏東旅遊網」、「風域半島」官網、「屏東GO好玩」等網站查詢。

屏東風域祭和知名插畫IP「有隻兔子」合作開發超萌文創商品。（屏東縣政府提供）

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