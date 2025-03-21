台灣文學界串連大罷免 首日265作家響應

大罷免進入第2階段連署，先前曾發動台灣文學界連署罷免的作家楊双子昨也宣布再次展開連署，昨深夜楊双子分享最新進度，單日就有265人連署，一舉超過第一波的連署總人數。（圖擷自臉書）

2025/03/21 10:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免進入第2階段連署，先前曾發動台灣文學界連署罷免的作家楊双子昨也宣布再次展開連署，昨深夜楊双子分享最新進度，在網路串連發威下，單日就有265名作家連署，一舉超過第一波的連署總人數。

楊双子在臉書發文指出，20日重啟連署表單後，截至20日晚間10點為止，連署作家人數達265人，已一舉突破第一波連署作家的總人數。楊双子也在貼文列出參加連署罷免的作家名單以及他們的作品。

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楊双子昨日也在另一則發文提醒，「為什麼我們要重啟串連呢？因為很多人不知道第一階段罷免連署書簽過以後，也要簽第二階段罷免連署書！」楊双子也列出重要的提醒事項，除了正確填寫連署書，也包含「填過一階段的二階段也要去填」、「公務員含軍警消可以填二階段」、「因為要保留時間造冊，最晚4月底前要去簽才來得及」。

楊双子臉書全文如下：

由衷感謝加入第二波「臺灣文學作家連署聲明」的每一位作家！

2025年3月20日0時正式公告重啟連署表單，截至2025年3月20日22:00為止，本日之單日連署作家人數總計265人。網路串連發威，一舉突破第一波連署作家的總人數。

大家好，我是楊双子。

謝謝重啟表單以來協助分享與討論的每一位朋友。

與此同時，我要在此特別向加入連署聲明的每一位作家致意。能與各位並肩站在一起，我深感榮幸。

唯有一事亦在此註明：關於連署作家名單的呈現模式，受限於發起小組人力，為維持一致格式，業已對部分作家填答文字進行微幅調整，敬請連署人見諒包涵。如有疑義，懇請不吝來信賜教。

▌聯絡信箱：taiwanliterature2025@gmail.com

▌「2025 主張罷免不適任立委，是我們的義務」臺灣⽂學作家連署聲明

連署表單連結：https://forms.gle/sxniwLjnZBc8Vgrx7

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以下公告迄至2025年3月20日22:00為止的第二波作家名單。

【第二波連署聲明作家名單】（根據連署時間排序）

鍾旻瑞（小說家，《觀看流星的正確方式》）、林鈺豐（文人，《我們都濕了》）、黃文鈴（作家、記者，《陌生之地》）、波西米鴨（小說家，《魔法詩社「櫟」》）、曾達元（寫作者，〈別笑了，豬豬〉）、翁智琦（學者、作家，合著《二二八・物的呢喃》）、李筱涵（作家，《貓蕨漫生掌紋》）、每日一冷（作者群，《臺灣沒說你不知道》）、海狗房東（繪本作家，《他們的眼睛》）、詹傑（編劇，音樂劇《勸世三姊妹》）、尚玉婷（創作人，《無物回聲的可能》）、龔萬祥（編劇，《當思念吹起一陣風》）、李瓜（詩人，《山頂的厝》）、Irene309（小說家，《夏日計劃》）、楊勝博（作家，《幻想蔓延》）、張靜茹（學者，《臺灣文學本土化歷程探索》）、謝知橋（作家，《生來憂傷》）、王離（詩人，《編輯》）、常青（詩人，《私處》（晨星出版））、清翔（作家，《鱷魚燈籠》）、劉思坊（作家，《怪城少女》）、王志仁（作家，從略）、林孟寰（作家，《方舟三部曲》）、彭紹宇（作家，《黑盒子裡的夢：電影裡的三倍長人生》）、詹慕如（譯者，《腦髓地獄》）、蝕鈴（小說家，《狡猾貨商與他的人馬》）、何雅雯（學者、譯者，《抒情考古學》）、黃茂善（寫作者，從略）、陳信傑（作家，〈雲蹤〉）、潘柏霖（作家，《人工擁抱》）、夫夫之道（阿凱、里歐）（作家，《不OK的我們也很好：人氣YouTuber夫夫之道，長跑九年的關係練習》）、倪安宇（譯者，譯作《如果在冬夜，一個旅人》）、呂筱翊（劇場人、作詞人，《台灣有個好萊塢》）、水瓶鯨魚（作家，《寂寞的人要為自己負責》）、林佑霖（詩人，《哀仔》）、莊東橋（詩人、藝術家、策展人，《我不懼怕突如的愛》）、和菓子（作家，〈山水亭略考〉）、黃振弦（作家，〈鴿子〉）、游騰緯（譯者，譯作《一九八四》）、宇路（詩作者，《星系明體》）、林徹俐（作家，《附神：我那借身給神明的父親》）、林妏霜（作家，《滿島光未眠》）、白樵（作家，《莫斯科的情人》）、邱立崴（作家、編輯，《戰後578天》）、簡海（作家，《跳島連線》）、安陵婪/非白（作家、詩人，《優柔寡斷的溫先生》）、華蟲（小說家，《人渣聊天室》）、劉艾靈（作者，合著《二二八・物的呢喃》）、徐蘊見（作家，《做生命的獵遊者》）、波戈拉（詩人，《痛苦的首都》）、李喬（作家，《寒夜三部曲》）、鄧慧恩（作家，《亮光的起點》）、許順鏜（小說家，《如膚之深》）、阿芒（詩人，《我緊緊抱你的時候這世界好多人死 》）、子藝（作家，《光明繼承者LIKADO》）、伊欒（詩人，〈安魂曲與賦格〉）、Moonrogu（小說家，《劣童遊戲》）、秦賢次（作家，《現代文壇繽紛錄─作家剪影篇》）、林佩妤（寫作者，《噤飛》）、梁東屏（作家，《醬油稀飯》）、柯嘉智（詩人，《告別火星》）、游韻馨（譯者，《蜘蛛的腳裡有大腦？》）、盧建彰（作家，《句號那麼近》）、鴻鴻（詩人，《暴民之歌》）、花聆（小說家，《世子妃上菜》）、賴盈滿（譯者，《民主的價碼》）、黃暐婷（小說家，《捕霧的人》）、白品鍵（作家、學者，《先秦諸子戀愛大師班》）、鄒永珊（作家，《萬福瑪麗亞》）、洛駽（作家，《前往濱海的路上》）、阮光民（漫畫創作者，《用九柑仔店》）、黃隆正（醫生、學者，《我不是故意的 成人也有ADHD》）、陳哀（作家，《痛調》）、月亮熊（小說家，《Astrrigos：星殞將至》）、陶曉嫚（作家，《性感槍手》）、李佳穎（小說家，《進烤箱的好日子》）、李勤岸（學者作家，《是非有芳臭》）、呂昱（小說作家，《消逝的難民營牛肉麵》）、李依瑾（譯者，《種植流星的人》）、雲說（寫作者，《舒月廳駐事》）、Achiak 廖張皭（台文工作者，《我聽著花開的聲》）、Talum Ispalidav（詩人，《三流的詩》）、劉怡伶（作者，《嚐書》）、林瑞麟（詩人，《我們被孤獨起底》）、隱匿（詩人，《幸運的罪》）、蕾蕾亞拿（圖文作者，《靈魂的羽毛》）、栩栩（作家，《肉與灰》）、李敏勇（詩人，《火鳥的聖歌》）、陳彥斌（文史工作者，《山城番子巴》）、何翰蓁（作家，《我的十堂大體解剖課》）、士口欲渡（作家，《有貓悄悄說》）、陳斐雯（詩人，《貓蚤札》）、楊凱丞（小說家，《針尖上我們扮演》）、法爾索（小說家、編劇，《耳東》）、蔡欣純（小說家，《細語》）、利文曄（小說家，《日行列車》）、何逸琪（作家、台灣印度研究協會研究員，《我的朋友阿米娜》）、王家軒（翻譯，譯作《暖化的真相》）、喀飛（文字工作者，《台灣同運三十》）、阿亞梅（作家，《我們不能是朋友》）、陳怡芬（詩人，《迷宮之鳥》）、小城綾子（作家，《月落胭脂巷》）、需仁（作家，《Fun心玩攝影》）、孟買春秋（作家，《孟買春秋》）、朱嘉漢（作家，《金月蓮》）、郭哲佑（詩人，《寫生》）、陳茻（作家，《地表最強國文課本》）、花柏容（小說家，《愛貪小便宜的安娜》）、王思婷（寫作者，〈逗孩〉）、張洵宜（譯者，《福爾摩沙的呼召——巴克禮牧師夫婦文集》）、儲玉玲（繪本作者，《熱天的時陣》）、栞（文字工作者，編輯《錯置體》）、任依島（作家，《屋簷下的交會》）、羽澄（作家，《無以名狀、恐懼與貓的消失》）、林文心（小說家，《滿花》）、高博倫（小說家，《其實應該是壞掉了》）、許瞳（作家，《明天還能見到你嗎》）、曾光華（教科書作家、學者，《行銷管理》）、CROTER（插畫家，《什麼將把你帶走》）、賴俊儒（寫作者，〈我們的衣櫃〉）、星秤（吳懿哲）（輕小說家、作家，《夢宙時空》大系列）、賴瀅伊（譯者，譯作《春光閘袂離：楊逵經典台文有聲讀本》）、明渺（小說家，《萬應》）、川貝母（小說家，《蹲在掌紋峽谷的男人》）、羽弦（詩人、編輯，《相信火焰，但不相信灰燼》）、楊佳嫻（作家，《金烏》）、米果（作家，《一個人的粗茶淡飯》）、江心靜（作家，《永不停歇的旅人》）、周小洮（寫作者，《忘川郵政》）、張育銓（作家，《七月的一封信》）、夏慕聰（作家，《軍犬》）、楊爾寧（譯者、藝術評論人，譯作《春香傳》）、Karen22（作家，《當他生病那一天》）、謝嘉心（作者，《我的黑手父親》）、高嘉徽（作家，《台文短篇小說集-虛華ê世界》）、侯吉諒（詩人，《連篇交響詩》）、陳文瑤（譯者，譯作《美麗黑暗》）、偷筆（作家，〈聖水〉）、曹麗娟（小說家，《童女之舞》）、劉叔慧（詩人，〈歎息樹〉）、劉盈成（譯者，譯作《都柏林人》）、呂珮綾（作家，合著《文學關鍵詞100：給入門者的通關祕笈》）、謝建平（作家、詩人，《槍下》）、呂曉姍（譯者，譯作《投資理財致富聖經》）、Liang Shang Min（作家，〈雪隧的彼端〉）、Lîm Tong-îng（林東榮）（譯者，譯作《羅生門：芥川龍之介短篇小說選Ｉ》）、Sarra oa od Magcha（作家，《島嶼擱淺：黑日雨》）、鳳八（作家，《尋人啟事》）、思瑀（作家，《親愛的我，你好嗎：十九歲少女的躁鬱日記》）、黃思綺（圖文作家，《做夢的時候散步》）、Chhang Ngâ-yì / Tēⁿ Ngá-î（作者，〈Sṳ́ hiong Akau Phìn-yòng ke Fó-chhâ〉）、李豪（詩人，《滿是空無一物》）、碎骨（小說家，《七日》）、洪茲盈（小說家，《沐沐泅吧沒關係》）、草子信（作家，《不眠》）、林俐馨（作家，《獸醫五年生》）、邱千瑜（寫作者，《深呼吸，英國．愛爾蘭》）、陳秀枝（袖子）（作家，《轉斡拄著詩》）、吳東軒（作者，《人生很難就想活成喜歡的樣子》）、胡文青（出版編輯人、文字工作者，《台灣的咖啡》）、冬陽（書評人，從略）、楚影（作家，《離騷未盡》）、李穎琦（譯者，《人類使用說明書：關於生活與人際難題，科學教我們的事》）、溫泠（作家，《讓我為妳寫一篇小說》）、顏雪雪（譯者，譯作《勇敢發聲》）、昨天KiNO（作家，《有生之年》）、柯柏榮（作家，《記持開始食餌》）、信子（繪本作家，《我愛奇怪阿嬤》）、洪愛珠（作家，《老派少女購物路線》）、玖芎（作家，《我把自己埋進土裡》）、陳銘磻（作家，《報告班長》）、江逸蹤（作家，《今夜大雪紛飛》）、江昺崙（坐家，《永遠的農業人：李登輝與臺灣農業》）、吳岱芸（編劇、寫作者，從略）、悍兔（寫作者，《往後餘生》）、溫紳（作家，《誰出賣了台灣？》）、陳祖安（作家，《看球說故事》）、秋蘆（小說家，《我遺落在一九九八年的愛情碎片》）、BALLBOSS（作家，《出大甲城》）、陳東榮（譯者，《所羅門之歌》）、陳慕義（劇作家，《台灣胡撇仔戲：陳慕義劇本三種》）、林佳儀（詩人，《微物論》）、郭銘哲（作家，《雄合味》）、侯宗華（導演、詩人，《拉馬努金之黑洞函數》）、蕭詒徽（寫作者、自由編輯，從略）、周德為（寫作者，〈怪獸〉）、梁廷毓（創作者，《噤聲之界》）、徐珮芬（詩人，《在黑洞中我看見自己的眼睛》）、吳明倫（作家，《湊陣》）、李笭（小說家，《人魚能不能上岸》）、許雨農（詩人，《蓀雨詩濃蒔文誌》）、蔡逸璇（編劇，《文武天香》）、陳彬彬（作家，《藝術裡的祕密》）、陳尚季（作家，《斷棒》）、林薇晨（作家，《金魚夜夢》）、拉蓊•進成（作家，《懂吃懂吃阿索愛asu' asu' ku lami'》）、許閔淳（作家，《地底下的鯨魚》）、賴盈璋（作家，〈愛是恆久忍耐〉）、蕗舟（小說家，《雨珈琲怪談夜話》）、馬千惠（寫作者，〈母城〉）、李燕瓊（作家、詩人，《黑森林幸福華爾滋》）、陳柏伶（詩人、作家，《冰能》）、瀞劇場（劇場工作者，從略）、有邑（小說家，《蜈事獻殷勤，非妖即怪！》）、林三郎豆腐（作家，從略）、李冠潔（譯者，譯作《奪取天下的少女》）、陳世杰（劇作家，公視版劇作《孽子》）、黃侑羚（詩人、音樂人，《彼岸橋》）、沐羽（作家，《煙街》）、李舒亭（劇場人、客語詩人，〈陳澄波摎張捷个盡尾一張公婆合照〉）、劉霽（譯者，譯作《柏林故事集》）、陳廷豪（作家，《莒光作文簿：我在馬祖當兵的故事》）、陳芳明（作家，《台灣新文學史》）、洪勝湖（文史工作者，《芳苑滄桑紀事》）、武雄（作詞人，〈亮點〉）、怡燃字得（小說家，《穿到女尊做廢人凰太女》）、王志元（詩人，《惡意的郵差》）、KURUMA（作家，《鯨鯢》）、索非亞（作家，《靈界的譯者》）、應鳳凰（學者，《台灣文學花園》）、王振州（作家，《娥金琅》）、陳昭如（作家，《沉默》）、劉曉頤（詩人，《黑夜蜂蜜》）、嚴韻（譯者，詩人，《焚舟紀》）、林禹瑄（作家，從略）、張哲翰（作者，故事專欄「夜覓大員坊」）、葉琦玲（作家，《羅馬尼亞的天空》）、舟集（小說家，《藍張興：大肚溪南北岸的拓荒者們》）、林峰毅（小說家，《師大公園地下社會》）、薛文瑜（譯者，《罪行》）、洪丹（詩人，《一點一點流光》）、林正盛（作家、電影導演、編劇，《未來一直來一直來》）、謝宜暉（譯者，譯作《懸崖邊的學霸》）、林韋汝（阿歷）（小說家，《黑狗洲與大房子》）、Yuki（報紙散文作家，〈拾荒者〉）、林光明（作家，《梵漢大辭典》）、Chieli（作家，《靴腿漫談》）、詹美涓（小説家，《移站》）、許伯瑜（作家，合著《竹劍與藤條：大溪警察宿舍群故事》）、康原（作家，《浮動》台語詩）、李修慧（詩人、新聞工作者，《身體演化我》）、黃汶瑄（寫作者，《盡日》）、陳列（作家，《殘骸書》）、陳乃雄（小說家，《牡丹》）、鄭哲涵（詩人，《最快樂的一天》）、李宜芳（作家，《讀人，沒有那麼簡單》）、朝覓覓（小說家，合著《戀夏撩亂》）、翼霆（小說家，《別鬧了名偵探》）、邱映寰（作家，〈過橋後才看得見倒影〉）、徐禎苓（作家，《流浪巢間帶》）、郭文玄（詩人，〈不只是「黃晴美」，不只是台灣黃晴美〉）、紀羽綾（小說作者，《林投記》）、黃斐柔（作家，《荒涼手記》）、Hs Wayne（劇本作家，從略）、相對之下（設計師，《黑灰白》）、李仲哲（譯者，《餘興派對》）、風車（詩人，《喚月》）、簡白（編輯寫手，《江戶．東京》）、阿布（作家，《實習醫生的祕密手記》）、張家祥（編劇，《不讀書俱樂部》）、蘇宇秋（作家，〈勞力士〉）、陳朕疆（譯者，譯作《雪球速讀法》）、風說（寫作者，《在血櫻樹下親吻妳的淚》）、陳思嫻（詩人，《星星的任期太長了》）、宋柏穎（詩人，《少女洛希姆對我說》）

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