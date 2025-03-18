基隆轉運站驅鳥擬設隔離網 議員視察再批招商不力

基隆轉運站去年已啟用。（記者董冠怡攝）

2025/03/18 19:19

〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆城際轉運站去年7月啟用，有民眾反映鳥類常聚集在挑高大型頂棚，並有鳥糞從天而降製造髒亂，多名市議員今天實地考察，另批評轉運站招商不力，要求市府督促改善缺失。交通處代理處長黃詩涵回應，業者已裝設17台驅鳥器，持續加強清潔維護，研議增設隔離網；目前正與速食店、超商洽談進駐意願，市府也有準備相關輔導及退場機制。

黃詩涵表示，轉運站運轉區分2個階段，第1階段轉運設施，去年7月1日啟用，目前由美得泰公司營運；接續推動第2階段商業設施招商，原則先就2樓空間提供民眾候車所需商業元素，再於1樓、3樓引進適當產業，活絡地方兼促進觀光。

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黃詩涵指出，廠商對於商場承諾的事項，目前有部分期程、項目未達契約要求，盡量輔導業者改進，若仍窒礙難行，也會啟動退場機制協商，並已請美得泰積極和協力廠商進行債務協調。

黃詩涵提到，會持續督導廠商加強環境清掃，每日早、晚班各派駐三人負責全場清潔工作，並且重點清潔手扶梯手把、地板及廁間部分，方便民眾使用，之後將研議於大頂棚屋頂增設隔離網，提升驅鳥效果，緩解鳥類聚集所致衛生問題。

市議員秦鉦、施偉政、張顥瀚、鄭愷玲說，關於廠商營運管理缺失，不解當初資格審查是怎麼做的，招商不慎理想之外，還與清潔公司發生勞務糾紛，如果業者沒照契約內容執行，市府需考慮解除合約的可能，以免產生疊加效應，影響其他潛在廠商的觀感，認為不適合進駐設點，甚至最後僅剩「大型候車亭」的轉乘功能，

此外，市議員陳冠羽、張耿輝等人提醒，轉運站及周遭區域沒有導盲磚、定位磚，加上無障礙坡度較陡，建議增設服務台引導人員、延長護欄等，以及調整客運站位、班次，活絡轉運站人潮。交通處回應，會把相關意見帶回通盤檢討。

市長謝國樑說，廠商原本預計去年底完成招商，市府面臨進與退均要好好思考的情況，會依合約內容謹慎處理，並責成交通處報告內容好壞都要客觀並陳，不要報喜不報憂，影響議會判斷。

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