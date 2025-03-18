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    高碳洩漏事業認定準則拚6月底前出爐 半導體業擬列入討論

    台灣進入碳有價時代，排碳大戶需在6月底前交自主減量計畫，明年才能適用碳費優惠費率繳費。示意圖。（資料照）

    台灣進入碳有價時代，排碳大戶需在6月底前交自主減量計畫，明年才能適用碳費優惠費率繳費。示意圖。（資料照）

    2025/03/18 14:24

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕台灣進入碳有價時代，排碳大戶需在6月底前交自主減量計畫，明年才能適用碳費優惠費率繳費；若事業為「高碳洩漏」行業別，除優惠費率外，初期碳費可再打2折，但有哪些產業符合目前仍未定案。環境部次長施文真今（18日）表示，高碳洩漏事業認定準則草案預計6月底前會出爐，鋼鐵、水泥業確定符合高碳洩漏事業，半導體業也會納入高碳洩露行業討論。

    根據環境部碳費收費辦法，若碳費徵收對象事業提出自主減量計畫，依照不同指定減量目標，可適用優惠費率A每噸碳50元，或優惠費率B每噸碳100元；另依照行業別的排放密集度、貿易密集度，可進一步區分是否為高碳洩漏風險，若符合高碳洩漏除優惠費率可再乘上排放係數折扣，初期排放量調整係數值最為0.2，相當於碳費打2折，但有哪些產業目前仍未定案。

    環境部次長施文真表示，目前正與經濟部就最新的產業關聯統計，討論高碳洩漏的計算方式與認定標準，預計6月底前會有提出高碳洩漏事業認定準則草案；因為事業必須先提自主減量計畫，才有辦法適用高碳洩露係數，會加快認定準則作業，方便欲提交自主減量計畫的業者衡量是否符合標準。

    施文真表示，鋼鐵、水泥業製程中會產生高碳排，已是國際普遍認定高碳洩漏風險事業，確定可以適用高碳洩漏風險係數。至於半導體和電子業的碳排主要來自於用電，且不同國家或地區的半導體業排放密集度和貿易密集度差異大，因此對於半導體業是否認定為高碳洩漏風險事業做法不同，例如歐盟目前未列入、韓國則有列入。

    施文真進一步說明，以台灣情況來看，部分半導體業和電子業的排放密集度和貿易密集度高，但細看內部個別事業的排放密集度、貿易密集度可能會有很大的差異，因此半導體業目前還需要檢視細部資料，進一步計算是否列入高碳洩漏風險事業，並比對不同產業別之間的數據。

    施文真表示，高碳洩漏風險事業的量化標準，除了透過產業關聯統計，也會碳費徵收對象申報的排放量資料，作為排放量認定基礎；並希望高碳洩漏風險事業認定使用的數據都是公開資料，以供各界檢視確保公信力。

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