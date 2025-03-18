高三起力拚課業 台南「熱舞女孩」蔡宜臻繁星錄取中國醫藥大學

繁星放榜，新豐高中整體成績比去年進步。（圖由新豐高中提供）

2025/03/18 14:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕繁星今天放榜，台南新豐高中4人錄取醫藥類，整體成績比去年進步；對化學有興趣的蔡宜臻，也很喜愛熱舞，努力兼顧課業與社團，3年級起參加校方提供的晚自習，勤奮不懈，順利考上中國醫藥大學藥學系。

新豐高中今年繁星成績，共上榜54人，其中錄取國立大學的23人，除了中國醫藥大學、台北醫學大學、高雄醫學大學與中山醫學大學等4位醫藥類之外，還有台師大物理、高師大英語、中山海洋工程、中央生科、政大教育，以及台藝大電影等熱門科系。

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蔡宜臻會考成績為24分，立志透過繁星計畫錄取理想大學，1年級時就激發對化學的興趣，還加入熱舞社，雖曾遭到父母的反對，但她加倍用功，課業不受影響，也成功演出，為高中生涯留下珍貴的回憶。

朱承垣在高一時課業並沒有特別突出，但他每天勤奮研讀，持續精進自己，最終在3年級躋身全校前2％之列，成功翻轉學習生涯。

朱承垣每天放學後會先運動，再幫忙家務，接著專心投入課業，相當規律，他認為人生的決定權在自己，讀什麼學校反倒其次，「重要的是如何安排時間，並確實執行計畫」，錄取台北醫學大學營養保健系。

最擅長數學的劉姿妤，高一時曾幫忙指導同學，從首次段考20分進步至期末考90分，在助人的同時，也讓她獲得成就感，順利錄取心目中理想學校-台灣師範大學物理系，。

國中體育班畢業的黃尚德，會考成績可以進入台南二中，最後選擇新豐就讀，他出身運動員，深知「不進反退」的道理，每天遵循規律的讀書計畫，憑藉堅定的態度，以及有規劃的學習進度，錄取中央大學物理系。

張云睿的家長很重視英文教育，積極支持學校各項活動，參與所舉辦的國際交流活動，擔任接待家庭等，培養的開闊的國際視野，英文達到頂標，順利考取政大教育系。

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