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    台版AI引擎擴大民間應用 國科會：預計年底推出TAIDE APP

    國科會主委吳誠文。（記者楊媛婷攝）

    國科會主委吳誠文。（記者楊媛婷攝）

    2025/03/17 20:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國科會自2023年開始發展台灣可信任生成式AI對話引擎「TAIDE」，去年4月發布8B模型後，迄今已累積超過16萬次的下載次數，不過目前版本都是以專業研究機構或廠商為主，國科會主委吳誠文今（17日）表示，將督促國網中心在今年底結合產業界，開發運用TAIDE模型的主題性應用服務APP，讓一般民眾更方便使用。

    國科會今赴立院教育文化委員會報告業務，許多立委關切TAIDE的應用，民進黨立委林宜瑾指出，生成式AI已成為許多人查詢資訊等不可或缺的工具，不過目前的生成式AI多使用OpenAI和Meta提供的語言模組，中文文本訓練資料多是透過網路撈取，並幾乎都以簡體中文的資料為主，部分的簡體中文資料更可能夾雜資訊戰等意圖，建議國科會發展的TAIDE應有防治錯假訊息的機制，也關切TAIDE何時會更廣泛讓民眾應用。

    吳誠文回應，國科會開發TAIDE模型的核心理念，為以開源精神，建構具信任度之繁體中文大型語言基礎模型，促進產官學研運用TAIDE進行各領域加值應用開發，也以提供包括AI等各領域前瞻科研為主要任務，指出國網中心除持續擴充算力資源，與產學研界合作，加速TAIDE模型的訓練進程外，還將建置雲端服務平台，協助產業界針對特色領域應用模型進行加值開發，鼓勵創新生成式AI服務的落地應用，促進市場發展。

    至於擴大應用，吳誠文認為一定要有民間產業界的參與，他表示，將督促國網中心，於今年底前結合產業界，開發運用TAIDE模型之主題性應用服務APP，讓更多民眾能感受到科研發展的效益。

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