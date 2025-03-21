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    全台長照系統大當機！新案評估全停擺

    「衛生福利部照顧服務管理資訊平台」大當機，讓失能評估無法進行、個案資料查不到，相關工作全面卡關，也讓人憂心是否再出現資安危機。（記者邱芷柔翻攝）

    「衛生福利部照顧服務管理資訊平台」大當機，讓失能評估無法進行、個案資料查不到，相關工作全面卡關，也讓人憂心是否再出現資安危機。（記者邱芷柔翻攝）

    2025/03/21 12:22

    〔記者邱芷柔／台北報導〕近日才有醫療院所遭駭客入侵、病歷系統被勒索軟體鎖住，導致醫療服務大亂，沒想到今（21日）又爆出全台長照系統當機。從昨晚7點左右開始，不論是政府照管中心還是民間單位，都無法登入「衛生福利部照顧服務管理資訊平台」，讓失能評估無法進行、個案資料查不到，相關工作全面卡關，也讓人憂心是否再出現資安危機。

    這套由政府與民間照管單位共同使用的「衛生福利部照顧服務管理資訊平台」，是全台進行長照評估與服務查詢的系統，如今平台當機，讓第一線工作人員全數卡關，無法登入、查資料，更別說評估新案。不少單位反映，作業一早就完全停擺，只能乾等系統恢復，有人甚至擔心個資是否也跟著外洩。

    對此衛福部長照司副司長吳希文回應，昨晚7點左右系統資料庫設備出現異常，由資訊處協處排除異狀，研判為系統環境問題，初步排除資安攻擊。目前相關人員正加緊排除故障，因資料量龐大，復原需要時間，預計今天中午可完成資料復原與測試，若無問題，將儘速重新開放使用。

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