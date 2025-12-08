為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？

    2025/12/08 11:00 即時新聞／綜合報導
    LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？（資料照）

    LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？（資料照）

    根據民法第1223條規定，兄弟姊妹等旁系血親有遺產繼承權，近年來不少人認為，成年兄弟姊妹多已各自經濟獨立，少有照顧或共同居住，卻能主張繼承權，這樣的制度對選擇不生育或單身者並不公平，因而提出修法提議。

    今年8月，民間團體在公共政策網路參與平台發起廢除「兄弟姊妹特留分」提案，通過連署附議門檻並獲政府回應。法務部表示，最快明年初啟動修法程序，而初步修法方向除研議是否刪除兄弟姊妹特留分外，也會研究特留分的比例應否降低，並考慮增列特別貢獻制度，預期未來特留分制度恐會有不小幅度的改變。

    請問，遺產「特留分」制度若修法，你認為該怎麼改？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

    
