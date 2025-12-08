LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？（資料照）

根據民法第1223條規定，兄弟姊妹等旁系血親有遺產繼承權，近年來不少人認為，成年兄弟姊妹多已各自經濟獨立，少有照顧或共同居住，卻能主張繼承權，這樣的制度對選擇不生育或單身者並不公平，因而提出修法提議。

今年8月，民間團體在公共政策網路參與平台發起廢除「兄弟姊妹特留分」提案，通過連署附議門檻並獲政府回應。法務部表示，最快明年初啟動修法程序，而初步修法方向除研議是否刪除兄弟姊妹特留分外，也會研究特留分的比例應否降低，並考慮增列特別貢獻制度，預期未來特留分制度恐會有不小幅度的改變。

請繼續往下閱讀...

請問，遺產「特留分」制度若修法，你認為該怎麼改？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

新聞連結：

※買到嗨起來？ 日網瘋傳台灣迪化街標誌「購物小人」圖案

※民法特留分制度修法方向曝光 擬廢兄弟姊妹份額、導入貢獻制

※台味超濃！日本京都商家「8字標語」 台灣遊客一看秒爆買結帳

※母湯喔！「袋鼠親子」現身街頭與民眾互動 全網一看影片壞笑

看更多投票結果：

LTN投票箱》週休三日提議再起 請問你怎麼看？

LTN投票箱》要打擊詐騙 你認為怎麼做最有效？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法