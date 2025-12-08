狠心畫面曝！登山好手攀奧地利最高峰 竟放生女友-8℃活活凍死

經驗豐富的39歲登山家普蘭伯格（左）被指控放生女友古特納（右）在山頂凍死。（圖擷自臉書）

奧地利最高峰大格洛克納山（Grossglockner）今年1月發生一起山難，1對情侶攀登途中，女方體力不支，登山經驗豐富男子竟留女友在-8℃的山頂，獨自下山尋求協助，最後女友活活凍死，網路攝影機記錄下這悲劇的過程，現男子被指控涉嫌過失殺人罪起訴。

綜合外媒報導，今年1月18日的39歲登山家普蘭伯格（Thomas Plamberger）經驗豐富，帶著33歲的女友古特納（Kerstin Gurtner）挑戰海拔3798公尺的奧地利最高峰大格洛克納山；他們當天傍晚6點開始登山，在晚間8點50分左右，距離山頂僅剩46公尺時，古特納已精疲力盡無法再攀登。

請繼續往下閱讀...

普蘭伯格隔天清晨2點獨留已經體溫過低且神智不清的女友下山，等到隔天早上救難隊抵達時古特納已無生命跡象，網路攝影機記錄下，這對情女在登山過程中，頭燈在山體側面清晰可見的樣貌。

普蘭伯格被指控涉嫌過失殺人罪，檢方指出，被告擁有非常豐富的高海拔攀登經驗，並且是他自己計畫的這次旅行，因此他應被視為這次旅行的負責人，而女子從未在冬季攀登過如此高海拔的山，「被告將女友獨自留在距離山頂約50公尺處，當時女友精疲力竭、體溫過低且神誌不清。該女子最終凍死」，離開前他沒有為女友遮擋寒風，也沒有留下鋁製救援毯包裹她以抵禦嚴寒，當時山上氣溫為-8℃，風速高達每小時72公里，體感溫度接近-20℃。

檢方指控，晚間8點50分左右，女子已經無法再攀登，晚上10點50分左右有1架直升機飛過，被告卻沒有發出求救信號；被告最終在凌晨3點30分與緊急救援人員取得了聯繫，但之後便無法聯繫，「他把手機調成靜音，然後收了起來」。

對於指控，普蘭伯格全盤否認，聲稱：「我們只是想去尋求幫助。這是一場悲劇性的意外。」這起案件預計明年2月開庭審理，若罪名成立，可能被判處3年監禁。

網路攝影機記錄下這起悲劇的登山過程。（foto-webcam.eu）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法