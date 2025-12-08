為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    世界盃倒數！ 墨西哥球場周邊竟挖出「456袋遺骸」兇手曝光

    2025/12/08 10:50 即時新聞／綜合報導
    墨西哥哈利斯科州的阿克隆球場。（美聯社）

    2026年世界盃足球賽即將由美國、加拿大與墨西哥共同舉辦，但位於墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的阿克隆球場（Akron Stadium）周邊卻傳出駭人消息，警方自2022年以來在多處陸續挖出共456袋人類遺骸，令當地居民深感不安。

    綜合外媒報導，最早的發現來自2022年一處住宅開發工地，共挖出290袋人體殘骸。其後的多次搜救行動中，調查人員在球場周邊的薩波潘（Zapopan）、特拉克帕克（Tlaquepaque）等區域再度找到大量遺骸，距離球場僅10至20公里。遺骸型態多元，包括完整遺體、遭肢解的殘骸與散落骨骼，甚至有死者的死亡時間不到一年。

    調查小組確認，這些凶案與墨西哥惡名昭彰的「哈利斯科新世代販毒集團」（CJNG）高度相關。CJNG近年快速擴張，被視為墨國最殘暴、勢力最強大的犯罪組織之一，曾在2015年以火箭彈擊落軍方直升機、在多個城市縱火焚車並封鎖道路，其暴力行徑曾讓美國前總統川普要求將其列為恐怖組織。

    人口約800萬的哈利斯科州是墨西哥失蹤人口危機的重災區，失蹤者已突破12.7萬人，犯罪率更名列全國前四名。多數案件發生在2006年墨西哥政府與販毒集團之間的毒品戰爭，隨之而來的暴力升級使全國治安情勢持續惡化。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

