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    西巒大山人倫林道殉職榮民三分之二擲筊留下守護 春祭感念無名英雄

    參加生態遊的山友聽南投分署人員介紹人倫林道闢建故事。（林保署南投分署提供）

    參加生態遊的山友聽南投分署人員介紹人倫林道闢建故事。（林保署南投分署提供）

    2025/03/17 14:36

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕被戲稱「膝軟大山」的西巒大山，人倫林道是必經之道，也是造林、育苗、疏伐的重要林區，當年榮民開闢林道，有70多位殉職，林保署南投分署設置紀念塔安置，經擲筊三分之二不願回中國，留下守護山林，南投分署今天舉辦春祭，剛好有山友趕上參加，得知林道闢建故事，也對這群無名英雄表達感謝。

    西巒大山是玉山山脈最北的一座3000公尺級山峰，昔日為伐木行政中心，現在是熱門的百岳單攻路線之一，高度落差達1531公尺，全程陡上，是一條健腳的挑戰行程，被山友戲稱為「膝軟」大山。

    林保署南投分署指出，該登山路線必經的人倫林道是山友必經的林道，近70年前由500多名榮民冒險開闢，工程險峻有70多人在施工殉職。

    1961年底在人倫林道17公里處建造紀念塔，安置因公殉職人員骨灰罈，有部分長生祿位由在中國的親人迎回，但也有擲筊後不願回中國的，目前塔內祭祀人數共65位，該分署每年清明節及中元節皆會舉行祭祀活動。

    林保署南投分署說，人倫林道現在是重要的造林、高山育苗和疏伐的林區，今年又有一個區域要培育高山苗木，今天春祭典禮由南投分署長李政賢擔任主祭，感恩之外，也稟告今年的育苗等計畫。

    今天好有從台北來參加生態旅遊的山友到該林道，也留下一起參與，並由專人為他們介紹林道闢建的故事，山友們對人倫林道1995年才有電，去年開始有網路，讓山友更便利的設施表達感謝。

    林保署南投分署等單位17日在紀念塔舉辦春祭，感恩當年闢建林道殉職的榮民。（林保署南投分署提供）

    林保署南投分署等單位17日在紀念塔舉辦春祭，感恩當年闢建林道殉職的榮民。（林保署南投分署提供）

    西巒大山是山友公認難度高的單攻百岳之一，被戲稱是「膝軟大山」。（林保署南投分署提供）

    西巒大山是山友公認難度高的單攻百岳之一，被戲稱是「膝軟大山」。（林保署南投分署提供）

    人倫林道每年都會培育高山苗木，這是今年要育苗的區域。（林保署南拓汾署提供）

    人倫林道每年都會培育高山苗木，這是今年要育苗的區域。（林保署南拓汾署提供）

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