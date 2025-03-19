持續下雪！ 合歡山積雪近12公分呈北國美景

公路局等單位出動鏟雪車鏟雪。（圖由林保署南投分署提供）

2025/03/19 08:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山堪稱近幾年最大「三月雪」，持續到上午仍在下，松雪樓外積雪已逾11.5公分，公路局天未亮就出動鏟雪車，目前台14甲線開放，翠峰到大禹嶺段須加掛雪鏈，且昆陽至松雪樓段，背陽側路面結冰厚，極易打滑，建議採四輪傳動加掛雪鏈通行。

強烈冷氣團為合歡山帶來今年最大也最長的雪勢，從前日深夜至今天上午雪仍在下，山上是急凍世界，松雪樓上午7點溫度為-0.7度，積雪持續加厚，工作人員當時以尺丈量11.5公分，現在則略有增加。

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松雪樓、合歡山遊客中心到武嶺，路面、屋頂、邊坡都是被白雪覆蓋，而欄杆則是垂掛著一根根冰柱，山上呈現銀白的北國景致，遊客直稱「沒看過這麼大的三月雪！」

汽車建議採四輪傳動加掛雪鏈通行

公路局今天天未亮就出動鏟雪車在台14甲線鏟雪，上午7點開放台預警性封閉的翠峰到大禹嶺路段通行，汽車須加裝雪鏈，且昆陽到松雪樓段結冰很厚，建議採四輪傳動通行。另外台8線大禹嶺（109-110K）也要加掛雪鏈通行。

松雪樓外清晨6點多的積雪11.5公分，雪仍持續在下。（圖由林保署南投分署提供）

台14甲線未鏟雪路段，路側積雪非常厚。（圖由林保署南投分署提供）

合歡山遊客服務中心停車場被厚厚白雪覆蓋。（圖由林保署南投分署提供）

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