冷氣團+輻射冷卻發威！今明恐下探4度 下週溫差恐達15度

受強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地早晚寒冷，氣象專家指出，預估部分地區明晨仍將出現4度左右的低溫，週五白天起冷空氣雖逐漸減弱，但日夜溫差大，預估週五至下週日部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」。（資料照）

2025/03/19 08:52

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日受強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地早晚寒冷，氣象專家指出，預估部分地區明晨仍將出現4度左右的低溫，週五白天起冷空氣雖逐漸減弱，但日夜溫差大，預估週五至下週日部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」，且下週日起至下週三隨著白天高溫回到30度以上，日夜溫差甚至達15度之多。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日至明日清晨，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，台灣各地天氣非常寒冷，尤其是中部以北、東北部及宜蘭、花蓮地區低溫現象最為顯著，今晨局部地區均有低於攝氏10度以下的觀測；低溫型態屬乾冷類型，強度則有機會再上探至寒流等級。

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「林老師氣象站」說明，明日白天起，強烈大陸冷氣團就會逐漸減弱並遠離，氣溫也會緩慢回升。到了週五、週六，天氣就很單純是受到輻射冷卻的影響，尤其是夜晚到清晨降溫最為顯著，早晚氣溫仍然偏低；各地天氣大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天「強烈大陸冷氣團」持續影響天氣，因「輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，部分地區明晨仍將出現4度左右的最低氣溫。尤其連續多日、日夜氣溫有劇烈變化，年長者及心血管疾病患者應特別注意調適。吳德榮表示，今日西半部轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，南部山區飄雨機率逐漸降低。明日各地晴時多雲，僅花東偶有零星少量降雨的機率。

吳德榮指出，週五白天起至下週三各地晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大。預估週五至下週日、逐日清晨部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」，應持續注意。下週日起至下週三、各地區白天高溫回到30度以上，天氣「溫暖如夏」、易起霧，但清晨氣溫偏低，日夜溫差甚至達15度之多。

吳德榮提到，大約下週四或週五將有下一波鋒面南下，其中歐洲模擬在下週四，美國模擬則在下週五，預估鋒後的冷空氣（三月最後一波）也都在調整中，應持續觀察。

「林老師氣象站」發文指出，今日至明日清晨，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，台灣各地天氣非常寒冷，尤其是中部以北、東北部及宜蘭、花蓮地區低溫現象最為顯著。（圖擷自臉書）

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