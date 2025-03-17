赴中登錄制無強制力 觀光署：請旅行社協助團客登錄

政府呼籲國人赴中應先上網登錄，安全更有保障。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/03/17 14:41

〔記者蔡昀容／台北報導〕總統賴清德要求相關機關提高國人赴中國旅遊風險意識，並落實各種登錄制度，但現行作法並無強制力。交通部觀光署表示，會持續配合陸委會進行宣導，自由行方面，會在旅遊中心、網站並請旅行社協助向旅客宣導，團客方面則直接請旅行社協助旅客登錄。

總統賴清德在國安高層會議後發表談話，定調中國為境外敵對勢力，也要求相關機關提高國人赴中旅遊風險意識，持續加強公眾溝通，並落實各種登錄制度，以減少赴中國旅行的可能意外及風險。

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不過，大陸委員會網站「國人赴陸港澳動態登錄」系統採旅客自主登錄，並無罰責也無強制力，登錄率低。不具名旅行業者表示，客人跟旅行社買機票，旅行社只能鼓勵、不能強迫。

業界表示，旅行界覺得很不公平，國人去打仗中的烏克蘭不必登錄，去中港澳卻特別要求登錄，搞得像老蔣戒嚴時代，政府乾脆停飛赴中航線比較快，呼籲總統講話三思而後行，兩岸關係以和平方式處理較好，不要對罵。

此外，陸續有赴中旅遊及交流活動暫停。業者表示，有退休公務員原本要到中國旅遊，見總統發表談話之後不敢去，只好取消行程；也有學校原本籌畫赴中交流，現在也取消，大家敢怒不敢言，用「寒蟬效應」形容並不為過。

對此，觀光署表示，團客方面請旅行社協助旅客登錄。自由行方面，副署長黃荷婷表示，會配合陸委會在旅遊中心、網站、並請旅行社協助向旅客宣導，事前登錄能多一點保障，希望大家出門能玩得開心、平安回來。

台灣目前禁止旅行業者攬客出團到中國（俗稱禁團令），但去年5月31日以前規劃的旅行團，仍可以出團。觀光署統計，2024年3月至今年2月已成團數約7290團、旅客約18.3萬人次；赴中總人次共約277萬人次。

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