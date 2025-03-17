洋香瓜好時節 後壁農產文化活動3/23登場

台灣國際蘭展3月23日閉幕，後壁農業產業文化活動當天在菁寮老街德馨宮熱鬧登場，系列活動持續到4月5日，洋香瓜好時節作為壓軸。（記者王涵平攝）

2025/03/17 15:04

〔記者王涵平／台南報導〕台灣國際蘭展3月23日閉幕，後壁農業產業文化活動當天在菁寮老街德馨宮熱鬧登場，系列活動持續到4月5日，洋香瓜好時節作為壓軸。

後壁區公所今在後壁區農會步穀農創館舉辦記者會，區長李至彬表示，國際蘭展展期至3月23日，為滿足廣大民眾參觀需求，從年節前即開始籌備蘭展系列活動，新增接駁車串聯後壁火車站到菁寮老街，從菁寮老街義昌碾米廠「時光蘭道」之蘭花佈展、國際蘭展憑票根兌換在地商家優惠、食農體驗小旅行，將洋香瓜生長過程結合石材、陶版拼貼成彩繪牆揭幕，傳達「種瓜得瓜，豐收滿載」的意象，讓民眾深入遊玩在地私房景點，打造在地文化與農業風情之深度旅遊。

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其他系列小活動如金德興中藥鋪以古蹟導覽及咖啡品嘗為亮點，結合歷史建築與咖啡文化，提供獨特的品味體驗；空相美術館則安排茶席及稻草編織活動，展現傳統技藝與現代藝術交融之美；俗女村電力站推出紅龜粿DIY活動，讓民眾親手製作象徵祝福的傳統點心，感受地方文化魅力；米樂休閒農業發展協會也開放芭樂採果體驗，活動及報名細節將公布後壁區公所臉書專頁。

新東國小校長林秋美也帶領師生行銷家鄉物產，運用大遠百「2024愛分享」所贈空拍機，紀錄洋香瓜小農辛勤又甜蜜的種瓜生活，並融入校訂課程，讓孩子們了解智慧農業的趨勢，永續發展深具意義。

台灣國際蘭展3月23日閉幕，後壁農業產業文化活動當天在菁寮老街德馨宮熱鬧登場，系列活動持續到4月5日，洋香瓜好時節作為壓軸。（記者王涵平攝）

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