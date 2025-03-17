養液栽培不用再算到發瘋 台中農改場開發肥力計算器

台中農改場表示，作物對養分的需求各異，施用量計算錯誤易造成肥料浪費或作物生長受阻。圖左為花胡瓜缺鉀症狀，圖右為牛番茄缺鎂症狀。（台中農改場提供）

2025/03/17 14:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕不同的作物透過養液栽培，需要的養分不同，但過去都是農民用經驗計算，為更精準掌握肥力，農業部台中農改場以栽培常用的58種肥料與化學原料為基礎開發「肥力計算器」，農民只要輸入個別肥料用量，就可迅速獲得配方肥力，免除肥力計算與單位換算過程的不便，並促進精準用肥。

養液栽培目前已廣泛用在土耕、介質耕、水耕，台中場表示，傳統肥力計算需依包肥料裝袋標示的有效成分含量及作物施肥量，逐一換算所用肥料，才可計算實際施用肥力，但養液配方調製所用的化學原料及肥料，相關成分複雜無法直接計算，需透過分子式與原子量占比進行換算並加總，才能得出養液實際肥力，因此過去農民都是用經驗配置用量，常導致過度施肥，最後地力下降，或者部分作物所需要的營養素不足，導致農作物品質下降。

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為解決養液調配與管理的困難性，台中場以荷蘭瓦赫寧恩大學暨研究中心（Wageningen University & Research）的肥力計算器運算為基礎，經簡化操作流程並納入國內常見28種複合即溶肥料、12種單質肥料與18種品牌微量元素，農民每次計算時僅需各別輸入對應的肥料用量，即可獲得養液配方總肥力，免除複雜的化學知識與計算公式，該計算器不僅操作簡便，還能快速且精準使栽培者獲知有效肥力成分，並進行肥力管理調整。

台中場副研究員錢昌聖進一步說明，未來將持續優化肥力計算器，進一步擴增養液導電度（EC值）與酸鹼值（pH）計算功能，協助農民更科學的掌控養分供應，優化作物生長與產量；台中場開發的肥力計算器可於該場官網下載。

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