桃市首創補助大樓添購防火毯 修法新社區設公安基金、專業技師點交公設

桃園市長張善政12日主持市政會議，宣布將修訂桃園市公寓大廈輔導管理自治條例，要求新社區設立公共安全基金帳戶與專業技師檢驗公共設施，此外，也將全台首創補助大樓購置電動車防火毯。（記者鄭淑婷攝）

2025/03/12 11:12

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政今（12）日主持市政會議，宣布將修訂桃園市公寓大廈輔導管理自治條例，要求6樓以上新社區必須設立公共安全基金帳戶，以及新社區點交時須委由專業技師檢驗公共設施，今於市政會議通過後將送議會審議；此外，因應多大樓陸續加裝充電樁，桃園市將全台首創補助電動車防火毯購置，預計4月15日開始收件。

張善政表示，此次桃園市公寓大廈輔導管理自治條例修訂主要有2大重點「設立公共安全基金帳戶」與「專業技師檢驗公共設施」，不是只有文字上的修飾，實質上將有很大助益，首先，修法要求公寓大廈設立公共安全基金，一般新社區都會有管理委員會設立，主要向住戶收取管理費並進行公設維修及保養，過去常出現催收、收不到管理費等問題，連帶影響社區公共安全，自治條例修訂後，要求6樓以上新社區都必須設立公安基金，由原來的建商及住戶提撥一筆錢，這筆基金可以確保社區有足夠經費，進行重要公設維修及保養，避免按月收取管理費不順時，導致社區公設維護及保養「開天窗」。

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再者，新社區公共設施點交時會要求第三方協助，才能做到客觀、公正，但第三方必須要有一定的技術水準，因此修訂自治條例要求第三方必須擁有專業證照，確保點交過程有更強的技術基準，避免點交過程出現主觀認證或情緒等紛爭。

張善政表示，透過修法加入2大住宅安全政策，希望讓社區跟公寓大廈管理更上軌道，市政會議通過後將送議會審查；此外，近年電動車日益普及，許多大樓也陸續加裝充電樁，但相關配套卻未能同步跟上，去年台灣發生多起電動車在地下停車場燃燒的事件，今年市府特別新增補助社區購置電動車防火毯、抽水機及防水閘門，其中，防火毯補助更是全台首創，希望透過補助應變設備降低火災的風險。

都發局表示，目前已將補助內容及申請資格等規定，公告於桃市府建築管理處網頁，預計4月15日開始收件。

隨著電動車日益普及，電動車火警也受到重視，消防單位陸續強化防火毯備配，桃市府也將補助大樓添購防火毯，圖為消防人員利用防火毯實際操作演練。（資料照）

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