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    神的視角！「漫步在雲端-台北101雲海空拍」絕美畫面曝光

    台北101與日出、低空雲海相映成趣。（圖由沈張鴻提供）

    台北101與日出、低空雲海相映成趣。（圖由沈張鴻提供）

    2025/03/12 11:08

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣籍空拍師沈張鴻昨天到台北101大樓空拍雲海美景，空拍機飛到780公尺高空，拍下台北101被雲海包圍環繞壯闊景致，「漫步在雲端-台北101雲海空拍」畫面曝光後，網友大讚「神的視角」！

    有8年空拍經驗的沈張鴻，為了拍攝與眾不同空拍畫面，相中台北101的雲海美景作為取材對象，他查詢氣象預報資料，得知本月10日深夜到11日清晨之間，台北101附近可能有低空雲海，事先向交通部民航局申請取得許可。

    沈張鴻昨天凌晨偕同二名同好抵達台北101徹夜守候，到了清晨5點45分，現場出現曙光，沈張鴻趕緊將空拍機升空，在780公尺高度拍攝地面景物，當時低空雲海約在300公尺高度，畫面中僅有樓高508公尺的101大樓頂端樓層露出，附近地面街景全被雲海覆蓋。

    清晨6點11分日出時，陽光灑落大地，光線投射後的台北101，看起來金碧輝煌，呈現截然不同的美感。沈張鴻把這次空拍作品命名「漫步在雲端-台北101雲海空拍」，並PO在個人臉書與大家分享，網友留言「神的視角」、「上帝視角的佳作」、「像是人間仙境」、「美不勝收」。

    沈張鴻說，氣象資料顯示，台北101出現低於500公尺低空雲海，1年平均1到3次，昨天碰巧天氣晴朗，高空視線極佳，拍到這樣畫面可遇不可求，呈現101被雲海包圍的另類美感。

    台北101被雲海包圍時，只有頂端塔樓露出。（圖由沈張鴻提供）

    台北101被雲海包圍時，只有頂端塔樓露出。（圖由沈張鴻提供）

    位處雲海中的台北101，看起來相當夢幻。（圖由沈張鴻提供）

    位處雲海中的台北101，看起來相當夢幻。（圖由沈張鴻提供）

    空拍師沈張鴻的作品「漫步在雲端-台北101雲海空拍」，被網友譽為「神的視角」。（圖由沈張鴻提供）

    空拍師沈張鴻的作品「漫步在雲端-台北101雲海空拍」，被網友譽為「神的視角」。（圖由沈張鴻提供）

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