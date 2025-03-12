惠明盲校生搭中捷 觸摸認識車廂內部配置

惠明學生體驗刷票卡進站搭車。（中捷公司提供）

2025/03/12 11:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市私立惠明盲校視障學生昨（11）日到台中捷運北屯機廠參訪，並從北屯總站搭乘捷運至市政府站，親身感受中捷的無障礙環境與便利性，藉此提升學生獨立生活的信心及能力，學生都開心的說「終於搭到台中捷運了！」

中捷公司總經理朱來順表示，台中捷運具備完善的無障礙設施，此次特別安排沉浸式導覽，透過參觀1:1的捷運車廂模型，讓學生們以觸摸方式認識車廂內部配置，如輪椅區、博愛座、緊急按鈕及對講機等設備。

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此外，捷運站設置無障礙坡道、導盲地磚、無障礙電梯與無障礙公用電話等無障礙設施，車站人員也會對視障旅客進行「問、拍、引、報」的引導服務，讓他們能夠更安心地乘車。

惠明的師生在了解中捷的無障礙環境後，中捷人員陪同下從北屯總站搭乘捷運前往市政府站，實地體驗如何使用愛心卡加值及感應進出閘門，了解行動不便者候車區的設計及位置，以及如何安全上下車、進入車廂站穩扶好，確保乘車安全。中捷人員也特別講解列車進站音樂與月台門警示音的用途，幫助視障學生辨識月台與列車行駛方向。

多位學生首次搭乘捷運，在參訪過程中熱烈參與，陳姓學生表示，透過觸摸列車模型，可以更清楚地想像捷運車廂內部，搭乘時也能更安心。另鄭姓學生也表示，導盲地磚、語音廣播等設施，對視障人士非常重要，這次體驗讓他更有信心自己搭捷運。

惠明學校表示，這次參訪不僅讓學生了解台中捷運的無障礙環境，也提升了他們的日常交通自理能力。未來學校將持續規劃更多戶外學習活動，幫助學生適應社會環境，增強獨立生活的信心。

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