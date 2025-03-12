感人！下半身癱瘓參加30年同學會 同學全幫了

彰化高商校友會舉辦「1995三十而麗，雲雀再聚」同學會，因病開刀後下半身癱瘓的郭聰賢（圖前排右1）坐著輪椅趕來參加。 （葉尚雯提供）

2025/03/12 10:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化高商校友會舉辦「1995三十而麗，雲雀再聚」同學會，畢業30年校友返回母校齊聚一堂，最感人的是，因病開刀後下半身癱瘓的郭聰賢都坐著輪椅趕來拍大合照，因為無法吞嚥，就由同學幫忙餵食，連郭聰賢最擔心的如廁問題都解決了，同學還預約下次再見！

這場彰商第48屆超級同學會活動長葉尚雯表示，這屆畢業生有880人，共有2、300人參加，郭聰賢看到網路社群得知要開辦同學會的消息，主動說要參加，因為他人在護理中心，要從埔心坐復康巴士到母校，想看看老同學。

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葉尚雯說，郭聰賢因為當年多念了一年，比大家晚一屆畢業，雖然趕不上1995年應屆畢業，但他跟大家都是同一年入學，覺得人生歲月要把握，這一次沒參加，不知道下一次要辦同學會是何年何月了。

郭聰賢透露，他因為頸部後縱韌帶鈣化開刀，無法走路，下半身癱瘓，需要坐輪椅代步，未來也還需要再動刀。他搭乘復康巴士回來彰化高商，看到同學非常開心。

原本郭聰賢擔心自己無法吞嚥，只能吃流質東西，也憂心帶著尿袋的如廁問題，結果都由同學伸出援手，幫忙餵食，也解決如廁的心頭大患，要拍全體大合照就讓他在第一排，可以坐著輪椅拍照，尤其還看到陳麗淑、劉瑞齡、許碧餘、吳信富與彭化俄等多位教官與師長，

葉尚雯表示，郭聰賢坐著輪椅從護理之家特別來參加同學會，太令人感動，她與總務長施南烑討論後，將把大合照放大洗出來送給郭聰賢，希望能夠好好照顧自己，預約下次同學會再見。

彰化高商畢業30年同學會返回母校大合照，郭聰賢（圖前排右一）坐輪椅從護理之家來參加。（葉尚雯提供）

彰化高商畢業30年同學會，多位教官陳麗淑、劉瑞齡、許碧餘、吳信富、彭化俄都來參加。（葉尚雯提供）

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