全原運前上文化課 高市原民會：消弭對原住民刻板印象與偏見

高市原民會在全國原住民運動會前夕舉辦「全民原教培力課程」。（原民會提供）

2025/03/12 10:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原民會在全國原住民運動會前夕舉辦「全民原教培力課程」，邀請專人傳授原住民文化與簡單問候語，參與者包括高市府相關人員、學校老師、裁判、工作人員等，盼消弭對原住民族的刻板印象與偏見。

原民會說明，為增加全原運工作人員對原住民族文化的理解，提升文化敏感度，使全國原住民族運動會賽事期間展現尊重與包容，特別辦理培力課程；授課對象以全原運的協辦機關、裁判及工作人員等，這次也邀請排灣族台南成功大學副教授樂鍇‧祿璞崚岸（Ljegay Rupeljengan）擔任講師，授課內容以原住民族文化概論、原住民族文化安全導論及文化敏感度，透過課程理解相互包容，落實全民原教的精神。

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樂鍇‧祿璞崚岸（Ljegay Rupeljengan）表示，在體育賽事上面原住民籍的選手長期會因自己的身分、基因被放大，外界往往會忽略他們後天訓練的努力，希望從體育方面促進全民原教，營造族群友善的體育環境，讓參與賽事的裁判及工作人員，避免在無心的狀態下造成對原民選手的刻板印象。

高市國中老師表示，過去對原住民的文化、傳統容易有誤解，透過講師分享，更深入了解原住民族文化的差異性，以及歷史的悠久性。

高市原民會主委阿布斯表示，市長陳其邁非常重視原住民族的文化，為了充分體現原住民族教育，特別在全國原住民族運動會前辦理此課程，深化大家對原住民族文化的理解，所以邀請市府相關人員、學校老師、裁判、工作人員等一起上課，消弭對原住民族的刻板印象與偏見。

高市原民會在全國原住民運動會前夕舉辦「全民原教培力課程」。（原民會提供）

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