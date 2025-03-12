為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆捷運爭議新北市府將拜會謝國樑 侯友宜盼趕快審定、開工

    針對基隆捷運工程經費暴增引發爭議，新北市長侯友宜（左）表示，最近會請副市長和捷運局長拜會基隆市長謝國樑，做好溝通協調。（記者賴筱桐攝）

    針對基隆捷運工程經費暴增引發爭議，新北市長侯友宜（左）表示，最近會請副市長和捷運局長拜會基隆市長謝國樑，做好溝通協調。（記者賴筱桐攝）

    2025/03/12 10:57

    〔記者賴筱桐／新北報導〕攸關北北基聯外交通的基隆捷運工程，主責單位新北市政府估算經費從原本696.89億元暴增至1261.54億元，向中央申請追加預算，地方憂心通車時間恐延宕。新北市長侯友宜今天表示，最近會請副市長陳純敬和捷運工程局長李政安拜會基隆市長謝國樑，希望彼此溝通更順暢，期盼全案趕快審定、趕快開工。

    基隆捷運橫跨北北基，以八堵站為端點，往南至南港站，由新北市政府主責興建及營運，去年1月行政院核定綜合規劃，核定經費696.89億元，因工程營建物價上漲，新北市捷運局去年底提出工程經費1261.54億元，超出行政院當初核定範圍，今年2月依據交通部意見修正至697億元，並研擬適當分割標案興建，目標仍是2033年完工。

    侯友宜今天在市政會議受訪表示，他對基隆捷運抱持高度期待，希望立即動工，這是市府的態度，興建過程有一定的審查程序，規劃過程也要不斷跟中央、地方做好詳盡溝通。

    侯友宜說，最近會請副市長和捷運局長去拜會謝國樑，希望彼此之間溝通更順暢，更重要的是了解捷運興建過程地方的需求與產業連結，營造北北基共同發展的生活圈，期待案件趕快審定、趕快開工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播