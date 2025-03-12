基隆捷運爭議新北市府將拜會謝國樑 侯友宜盼趕快審定、開工

針對基隆捷運工程經費暴增引發爭議，新北市長侯友宜（左）表示，最近會請副市長和捷運局長拜會基隆市長謝國樑，做好溝通協調。（記者賴筱桐攝）

2025/03/12 10:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕攸關北北基聯外交通的基隆捷運工程，主責單位新北市政府估算經費從原本696.89億元暴增至1261.54億元，向中央申請追加預算，地方憂心通車時間恐延宕。新北市長侯友宜今天表示，最近會請副市長陳純敬和捷運工程局長李政安拜會基隆市長謝國樑，希望彼此溝通更順暢，期盼全案趕快審定、趕快開工。

基隆捷運橫跨北北基，以八堵站為端點，往南至南港站，由新北市政府主責興建及營運，去年1月行政院核定綜合規劃，核定經費696.89億元，因工程營建物價上漲，新北市捷運局去年底提出工程經費1261.54億元，超出行政院當初核定範圍，今年2月依據交通部意見修正至697億元，並研擬適當分割標案興建，目標仍是2033年完工。

請繼續往下閱讀...

侯友宜今天在市政會議受訪表示，他對基隆捷運抱持高度期待，希望立即動工，這是市府的態度，興建過程有一定的審查程序，規劃過程也要不斷跟中央、地方做好詳盡溝通。

侯友宜說，最近會請副市長和捷運局長去拜會謝國樑，希望彼此之間溝通更順暢，更重要的是了解捷運興建過程地方的需求與產業連結，營造北北基共同發展的生活圈，期待案件趕快審定、趕快開工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法