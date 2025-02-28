新增攀爬架滑梯、白砂遊戲場 南市安南區「新宅公園」開放體驗

安南區新順里「新宅公園」改建新增兒童遊戲設備，今天邀幼兒園孩童參與體驗。（安南區公所提供）

2025/02/28 14:45

〔記者王姝琇／台南報導〕由中央及地方共同補助500萬元改建的安南區新順里「新宅公園」近日竣工，新增攀爬架滑梯、白砂遊戲場等兒童遊戲設備，今天邀孩童參與體驗，現場歡笑不斷。

安南區長魏文貴說明，安南新順里新宅公園遊戲場以白砂做為天然填充式鋪面，主體遊具為較具挑戰性的金字塔型攀爬架滑梯，適合5至12歲孩童遊玩，攀爬架高4.7公尺，可透過攀爬行為發展孩童肌肉力量、提升平衡感及肢體協調性，並能透過立體攀爬遊戲提升視覺空間感知及方向感。

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此外，低齡孩童可於遊戲砂坑遊玩，配有挖沙機及有古早式手動汲水幫浦的流水道，供孩童做玩砂塑型的工具，藉以激發孩童的創造力，並增添玩砂的樂趣。

魏文貴說，安南區2023年突破20萬人口，其中0到12歲人數達2萬3000多人，為吸引青壯人口移居安南區，打造成家立業、宜居環境及增設親子休憩場域越來越凸顯其重要性。除新順里「新宅公園」，區公所持續打造不同型式遊具供孩童遊玩。

有攜手正統鹿耳門聖母廟打造具太極噴水池的「廟徽親子園區」，還有「草湖寮歷史公園」、具鯨骨意象噴霧走廊「台江地景公園」；以及最高滑梯搭配虱目魚、黑面琵鷺構成的溪心里「仁安公園」；未來在安南區北邊將設計有雙層式遊戲空間遊具的長安里「鎮安公園」，及具三角攀爬網遊戲區長安里「長安社區親水公園」。

由中央及地方共同補助500萬元改建的安南區新順里「新宅公園」近日竣工，新增攀爬架滑梯、白砂遊戲場等兒童遊戲設備。（安南區公所提供）

由中央及地方共同補助500萬元改建的安南區新順里「新宅公園」近日竣工，新增攀爬架滑梯、白砂遊戲場等兒童遊戲設備。（安南區公所提供）

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