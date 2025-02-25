職場8點檔！24歲嫩齡人妻專撩已婚男 網吃瓜求後續

網友發文爆料，部門24歲人妻同事專撩已婚男，甚至連主管都淪陷，示意圖。（情境照）

2025/02/25 23:55

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕職場也能變成八點檔？網友發文爆料，她部門裡24歲人妻同事專撩已婚男，甚至連主管都淪陷，兩人曖昧互動頻頻上演，從借外套到下班接送，讓人瞠目結舌。文章一出，網友紛紛吃瓜，也有人感慨自己公司也有類似的「綠茶婊」。

網友在Dcard發文說，部門男同事比例高，不是已婚就是穩定交往中。有個24歲已婚女同事卻天天用性暗示玩笑撩人，還愛用撒嬌語氣對男同事喊「最喜歡你了！」更有趣的是，她的「獵物」只鎖定已婚男。原PO不禁感嘆，她明明有老公，卻毫不在意，實在讓人替她老公感到可憐。

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原PO爆料，女同事去年底把目標轉向已婚主管，天天往他辦公室跑，還把私人物品放在辦公桌上「宣示主權」。部門聚會唱歌時，她更是直接貼著主管喊冷，硬要借外套穿，曖昧氛圍拉滿。如今，兩人私下天天聊天，她下班時間也越來越晚；原PO甚至目擊到主管開車載她。原PO忍不住吐槽，「看得出來她為了考績無所不用其極」。

文章一出，網友紛紛留言，「職場八點檔，為上班增添一些趣味」、「為什麼妳的辦公室比較好玩！」、「把關鍵畫面拍起來備用」、「借外套穿好像國中生」、「工作的樂趣…就是等著看抓姦大戲」、「我們辦公室很無聊，大家都是有小孩的女性，好想多聽妳們辦公室的故事喔，拜託原PO持續更新」、「我也好想看，請問哪裡加入」。

另外，不少網友說自己公司也有類似情況，「我們公司也有同事三不五時坐男性大腿，跟上司吃東西互餵，手勾手說說笑笑走在一起，同事跟上司也都已婚有小孩」、「我們公司也有這種綠茶婊，雖然公司男性很多都未婚，但比你們公司那些已婚男性好，私底下他們都在笑」、「我公司業務跟女業助也是啊，我看過上下班接送、停車場手牽手等等」。

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