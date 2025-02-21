國旅不景氣！他問不考慮錢最值得去哪？網狂推「這1地」

網友發文說，國旅雖然慘淡，但其實台灣有許多風景區值得去。他好奇「不考慮金錢跟時間，台灣什麼地方最值得去」？示意圖。（資料照）

2025/02/21 23:36

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕價格、品質等種種因素，使得台灣人不愛國旅。網友發文說，國旅雖然慘淡，但其實台灣有許多風景區值得去。他好奇「不考慮金錢跟時間，台灣什麼地方值得旅遊」？文章曝光後，引起網友熱議，其中最多人推薦花東的自然景觀。

網友前天在PTT發文提到，國旅慘澹的原因之一是，許多消費比日本高，品質卻不如預期。不過他指出台灣還是有不少漂亮的風景區值得一遊，比如日月潭、太魯閣、花東縱谷等地。而被國人詬病的墾丁，沙灘其實也是蠻漂亮的。他因此好奇「不考慮金錢跟時間，台灣有什麼地方值得旅遊」？

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文章曝光後，網友紛紛留言，「金門，澎湖，花蓮，墾丁都可以去啊」、「蘭嶼還可以啦，就價格比較高」、「武嶺，特別是天氣好的深夜」、「不考慮時間跟錢就馬祖啊」、「上去清境農場，下午日月潭，完美」、「合歡山住松雪樓，尤其天氣好的時候」、「早上的石門水庫蠻漂亮的」。

其中，最多網友點名花東的自然景觀，「太魯閣啊，不過短期不能去了」、「花東可惜就是地震，不然太魯閣景色真的一絕」、「自然風景首選東部」、「花東不錯，很悠閒」、「阿里山太魯閣玉山」、「不考慮費用跟危險性的話應該太魯閣」。

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