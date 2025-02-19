YouBike前30分鐘免費使用者大增 民眾怨連走6站借不到車

台北市推出YouBike已多年，但「無車可借」與「無位可還」問題仍未解（記者蔡思培攝）

2025/02/19 16:02

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府去年推出騎乘YouBike前30分鐘免費，但「無車可借」與「無位可還」問題仍未解。北市議員鍾佩玲接獲陳情，有民眾非尖峰時間連續走6站仍借不到車，她提到，台北市長蔣萬安上任已增購單車，並透過大數據分析嘗試優化調度，YouBike投訴案件仍增加，交通局應在議會下會期開議前，提送具體可行的YouBike調度計畫。

交通局表示，去年台北市實施YouBike 前30分鐘免費後，租借次數成長5成。交通局將持續針對柱位數較少的站點擴增車柱及車輛規模，滿足更多民眾使用需求，也會要求微笑單車持續增補人力及優化調度，減少尖峰時間無車可借及無位可還的情形。

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有民眾向鍾珮玲陳情，去年底某日下午約4點想在萬華區青年公園租借YouBike，但在青年公園3號出口發現站上無車，後續又走到青年公園棒球場站、折返到萬青街186號站、青年公園四號出口站、水源路青年路口站、青年公園籃球場站等5個YouBike站點，竟然全部無車可借，最後走到國興街水源路口站才有車，共花費近20分鐘才借到車。

鍾珮玲說，她從2年多前就持續要求市府解決YouBike調度問題，當空有站點卻沒有車，就是資源浪費。她舉例，若某站點有20個車柱，但僅有10個車柱有車，可使用的車柱就剩下10個，站點也更容易出現「無車可借」或「無位可還」情形。

此外，YouBike在尖峰時段進行調度時，常會先用繩索將大量車輛綁住準備上架，但民眾仍無法借車。鍾珮玲提到，交通局常以「尖峰時可立即解車上架」解釋綁車作為，但既然站點已有空柱，為何不直接補車？

交通局運輸管理科科長朱宸佐表示，2022年YouBike 1.0退場後，車輛驟減約1萬輛，無車可借情況增加，交通局自2023年持續擴增車輛規模。去年台北市實施YouBike 前30分鐘免費後，租借次數成長5成，見車率也從2023年87%提升至去年的93%，平均10萬租借次數反映無車無位的陳情，也從1.52降至1.27件。

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