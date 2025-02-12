歡慶元宵節！台北動物園另類「大湯圓」讓動物們好開心

今天是元宵節，台北動物園提供由海廢浮球製作而成的「大湯圓」行為豐富化玩具，園內的動物們都玩得不亦樂乎。（台北動物園提供）

2025/02/12 14:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕今（12）日是元宵節，台北市立動物園表示，雖然不能給予動物們真的湯圓、元宵，但保育員都會提供動物活動場「大湯圓」，是由海廢浮球變身為行為豐富化玩具，裡面也有食物增加動物覓食行為，好吃又好玩。

台北動物園表示，為了讓圈養動物有更好的生活品質和福祉，透過對於動物行為與生態的理解，許多國際知名的動物園及水族館常利用合適的人造物為動物們製作行為豐富化道具，除讓人造物循環再利用，也豐富動物生活，使其展現更親近自然、正向且對健康有益的行為。台北動物園與中華鯨豚協會與海洋保育署桃竹海洋保育站合作，藉由保育站站長及同仁蒐集自桃竹地區海邊的廢棄浮球，再製成行為豐富化道具。

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園方介紹，海邊經常可見多種漁業廢棄物被海浪沖至岸上堆積，形成海邊難以處理的垃圾，此次撿拾的廢棄浮球，原本是連結漁網作為浮具，但是當漁網於海上損壞時，常常直接遭到丟棄，漁網沉入海底成為海洋生物生存的噩夢，浮球則隨浪漂流，成為海灘垃圾。

園方指出，浮球材質堅固、安全性高，經過清潔和修磨去掉尖銳物，依不同的物種需求後製加工，如直接放在水中成為侏儒河馬的水上玩具，隨著侏儒河馬的水中運動翻滾玩耍；或者直接吊掛在樹上成為黑猩猩的「拳擊沙包」，又或者結合食物餵食器概念做成「漏食球」，在球面上穿洞之後放入食物讓動物可以推著走，食物會在動物推球的過程中不經意四處散落，可以增加動物們的覓食行為；也可以打洞後放入食物吊掛在樹上，讓手腳靈巧的蜘蛛猴們掏、撿、搖晃浮球來尋找食物；做工較為精細的則與其他材料結合，如連結水管成為大貓熊的益智玩具。

今天是元宵節，台北動物園提供由海廢浮球製作而成的「大湯圓」行為豐富化玩具，園內的動物們都玩得不亦樂乎。（台北動物園提供）

今天是元宵節，台北動物園提供由海廢浮球製作而成的「大湯圓」行為豐富化玩具，園內的動物們都玩得不亦樂乎。（台北動物園提供）

今天是元宵節，台北動物園提供由海廢浮球製作而成的「大湯圓」行為豐富化玩具，園內的動物們都玩得不亦樂乎。（台北動物園提供）

今天是元宵節，台北動物園提供由海廢浮球製作而成的「大湯圓」行為豐富化玩具，園內的動物們都玩得不亦樂乎。（台北動物園提供）

今天是元宵節，台北動物園提供由海廢浮球製作而成的「大湯圓」行為豐富化玩具，園內的動物們都玩得不亦樂乎。（台北動物園提供）

今天是元宵節，台北動物園提供由海廢浮球製作而成的「大湯圓」行為豐富化玩具，園內的動物們都玩得不亦樂乎。（台北動物園提供）

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