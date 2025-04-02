宜蘭驚傳合格保母涉虐嬰 4月大男嬰送托11天竟嚴重腦傷

宜蘭縣政府社會處證實發生保母虐嬰案，並已進入司法調查程序。（記者王峻祺攝）

2025/04/02 15:12

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭驚傳4月大男嬰疑遭合格保母施虐致嚴重腦傷，1月13日送醫後，至今仍住院治療，家屬今天發文踢爆並自責痛哭「送合格保母還會出事？」涉虐的陳姓保母因犯罪嫌疑重大，2月17日遭檢方聲請羈押獲准，昨被以妨害幼童發育罪起訴，宜蘭地院召開接押庭，裁定10萬元交保。

有媽媽今天在社群平台發文，提到自己將4個月大孩子送托宜蘭政府合格保母，1月2日送去卻在1月13日嚴重腦傷，送醫開顱急救，並指控保母發現孩子異狀第一時間未送醫，而是不斷聯繫她，疑似卸責延誤就醫導致孩子缺氧，左半腦損傷嚴重，4個月大卻要經歷可怕的開顱手術，讓她悲痛萬分。

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她泣訴，自己每天崩潰到痛哭，還應保母要求每月多給2千元副食品費用及延拖的加班費，一切都照做，不知道為什麼還會遇到難以置信的事情，電視上的新聞事件，活生生發生在她跟孩子身上，孩子在生死關頭時，還數次傳訊息跟打電話，深怕超收的錢是違法，急著要歸還那一萬多元。

宜蘭縣府社會處證實虐嬰案，表示該保母有10多年經驗，2022年登記加入公共托嬰中心，目前全縣計329名合格保母，全案因進入司法調查程序不便對外透露，但有介入輔導協助案家，未來會加強保母教育訓練，杜絕憾事發生，也期望外界為孩子集氣度過難關。

據了解，4月大男嬰13日送醫前已瞳孔放大且癲癇抽搐數次，至陽明交通大學附設醫院急救後，再轉到台北榮民總醫院救治，被診斷為左腦硬網膜下出血合併視網膜出血，目前已從加護病房轉至普通病房，雖有好轉但恐留下不可逆傷害。

陽大通報縣府社會處後，檢警也介入調查，檢方認為保母涉嫌以不明方式搖晃或重擊男嬰，導致腦部受傷，出現不可逆的重傷害，檢方2月聲押獲准，昨以妨害幼童發育罪起訴，但保母否認犯行，宜蘭地院審酌證據，認為犯嫌重大，因有照顧家庭需求，接押庭裁定10萬元交保、限制出境。

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