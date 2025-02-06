苗栗 （火旁）龍點睛、舞龍競技 客家鬧元宵揭序幕

13尾舞龍循古禮點睛後被賦予神格，隨即起舞擺動，現場鑼鼓聲響，撼動人心。（記者彭健禮攝）

2025/02/06 13:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗（火旁）龍系列活動，今年邁入第27年，今（6）日上午在玉清宮前廣場舉行祥龍點睛儀式，13尾舞龍循古禮點睛後被賦予神格，隨即起舞擺動，現場鑼鼓聲響，撼動人心，隨後展開舞龍競技，也揭開客家鬧元宵序幕。

點睛儀式由苗栗市長余文忠、苗栗縣長鍾東錦、客委會副主委范佐銘、立委邱鎮軍等人，向玉清宮眾神焚香祝禱、上奏表章後，遵循客家古禮為13尾舞龍點睛，以白雄雞冠血、硃砂、酒摻和後，依眼、耳、鼻、舌、額、身、尾的順序開光，並以金花紅綵為祥龍「掛紅」，儀式莊嚴隆重。

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點睛完成後，現場鑼鼓喧天，群龍舞動，生氣蓬勃，13尾祥龍也依序排出龍門隊形，讓民眾由龍尾至龍頭穿越，祈願新的一年能獲得龍神庇祐，萬事興隆。

接著10尾祥龍參與舞龍競技，現場鑼鼓齊鳴，各隊賣力展現絕活，表演騰躍、翻飛等各種套路，現場熱鬧萬分。

范佐銘致詞表示，苗栗（火旁）龍是客庄盛大的元宵節慶，歡迎想接觸、了解客家文化的全國鄉親造訪苗栗。

余文忠表示，苗栗（火旁）龍系列活動接續於8日晚間有（火旁）龍嘉年華，地點由玉清宮到貓裏喵親子公園；9日晚間在苗栗市經國路河濱公園則是（火旁）龍之夜；14日晚間在苗栗市五文昌廟辦理化龍返天，歡迎民眾參與，體驗苗栗客庄特有的元宵文化慶典。

點睛儀式依眼、耳、鼻、舌、額、身、尾的順序開光。 （記者彭健禮攝）

苗栗縣長鍾東錦（左）、苗栗市長余文忠（右）等人共同以金花紅綵為祥龍「掛紅」。（記者彭健禮攝）

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