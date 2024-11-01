杜絕不法票券 新北消保官抽查ITF國際旅展攤商

新北市消保官會同觀旅局抽查ITF國際旅展攤商販售的住宿券或餐券。（新北市消保官提供）

2024/11/01 17:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕ITF台北國際旅展於11月1日起連續4日於台北南港展覽館開展，參展攤商皆推出超值的住宿券或餐券，吸引許多民眾搶購，新北市消費者保護官為使消費者在新北市都能住得安心、玩得愉快，已先於10月底會同觀光旅遊局預先書面審查新北市境內業者所提供住宿券，並於11月1日開展當天全面抽查新北共18家旅宿業者設攤販售的住宿券，抽查結果無不法票券。

消保官指出，旅展期間旅宿業者多會促銷超值或買多張再送贈品券的優惠內容，吸引消費者大量購買，但消保官提醒，住宿券是一種預付型有價票券，亦即消費者尚未入住前就須先行付款，一旦業者倒閉，消費者恐面臨無法使用票券、退款也無門的窘境。

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因此消費者在購買住宿券時須確認票券上是否記載履約保障機制，而依據現行商品（服務）禮券定型化契約應記載事項的規定，業者應提供自票券出售日起算至少一年的履約保障期間，萬一在期間內發生業者倒閉無法履約狀況，消費者還能藉由履約保障機制取回已繳交的價款，或改由其他業者代為提供住宿服務。

消保官表示，因住宿券是有價票券，業者就不能在住宿券上記載使用期限，讓住宿券在超過使用期限後就變成廢紙一張，但消保官指出，目前業者販售的住宿券多會記載「優惠期間」，是指消費者須於指定之期間內方可兌換優惠內容，若超過優惠期間，消費者僅能依票券面額抵扣消費，或循退票程序辦理退款。

消保官提醒，記載優惠期間並未違反規定，消費者應留意優惠期間並儘早使用，避免業者無法履約風險，並實現住宿券的最大價值，消費者在逛旅展期間，若發現業者疑似販售違法住宿券時，可即時撥打1950全國消費者服務專線諮詢，或向各地方政府觀光事業主管機關檢舉。

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