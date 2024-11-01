周春米視察校園復課情形 指示協助災後復原

屏東縣長周春米視察屏東市勝利國小，關心學童颱風後上課情況。（記者羅欣貞攝）

2024/11/01 18:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕康芮颱風過後，為確保學童返校上課安全無虞，屏東縣長周春米今天（1日）視察屏東市勝利國小關心學童颱風後上課情況，指示相關單位協助學校災後復原，全面檢點及修復全縣災損狀況。

周春米說，康芮颱風來襲，屏東縣僅有部分地區停電，沒有停水消息，停話則很快就復話，農損狀況由農業處彙整當中，校園部分，縣內各校區於颱風來襲前已做好防災、減災準備，加強排水系統的清疏及樹木加固。因昨天（31日）風雨持續到深夜，已要求各學校在提早檢視整理校園，並盤點校園損害，儘速恢復正常校園生活。

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周春米指出，颱風來襲期間適逢屏東縣舉辦全民運期間，原訂賽程為10月31日完成並辦理閉幕典禮，全民運籌備處緊急應變，部分賽程提前至10月30日完成比賽，閉幕典禮則延期辦理；但考量尚有賽事未辦理完成，將視颱風後恢復情形，由籌備處儘速討論延後辦理日期，並及早公告及通知各縣市政府。

教育處說，除今天仍停班課的霧台鄉、春日鄉的士文村及三地門德文分校等地區學校無法上課外，全縣學校今天均恢復正常上課，並同步將校園環境清理，加強清消，讓學童在安全的環境中安心上課。

周春米與勝利國小小朋友們開心合影。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（中）在教育處長楊英雪（右）陪同下到勝利國小視察。（記者羅欣貞攝）

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