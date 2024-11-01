深耕鄒族文化課程 嘉義縣來吉國小入圍教學卓越獎

來吉國小教學團隊深耕鄒族文化課程，入圍今年教育部教學卓越獎。（嘉義縣府提供）

2024/11/01 17:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉來吉國小位於原住民鄒族部落，學校深耕鄒族文化課程多年，並以「台灣欒樹」為核心構建四季課程，培養具有多重素養的部落公民，教學團隊以「塔山世界之歌‧山豬舞動風華」方案，成為今年教育部教學卓越獎全國15所入圍國小之一，將於12月20日接受表揚。

來吉部落位於鄒族聖山「塔山」下，鄒族先民從特富野追逐山豬，發現此處水源充沛、土地肥沃，是上天恩賜的美麗淨土，也有「山豬部落」之稱。

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來吉國小深耕鄒族文化與生態永續，開拓學校與部落之間的學習通路，透過專業教師團隊協作，結合部落資源，設計自編的校本教材，強調自主學習、文化傳承與環境保護。

校方表示，學生透過課程探索本土文化，提升國際視野，培養具備愛鄉、創新與團隊合作等多重素養的部落公民，並與全球夥伴建立聯結，推動生態與文化的共同發展，去年以「來吉鄒族塔山素養創藝展技躍國際」方案，獲國小組教學卓越獎佳作，經持續深化聚斂課程方案，今年以「塔山世界之歌‧山豬舞動風華」方案入圍教學卓越獎。

塔山是鄒族聖山。（記者林宜樟攝）

來吉國小的「塔山世界之歌‧山豬舞動風華」課程方案。（嘉義縣府提供）

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