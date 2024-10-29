「台南囡仔」大放異彩！ 國際數學競賽奪金摘鑽

永福國小賴竩辰（左3）在WMI世界數學邀請賽中獲得鑽石獎，台南市長黃偉哲（左2）接見表揚。（南市教育局提供）

2024/10/29 23:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市39位學子今年在國際數學競賽屢獲佳績，參加IMC國際數學競賽，獲得2金、10銀、2銅。參加WMI世界數學邀請賽，則抱回2鑽石、8金、9銀、5銅及1優勝。

億載國小5年級的嚴昱，在IMC國際數學競賽中勇奪金牌。他自幼熱愛數學，特別擅長發現數學規律，在家人支持下積極參與國際數學比賽，去年拿下銅牌，今年更晉升為金牌，為自己和家人帶來驕傲。

請繼續往下閱讀...

永福國小2年級的賴竩辰，則在WMI世界數學邀請賽中獲得鑽石獎，他表示，生活中隨處可見數學樂趣，洗澡、搭車時也能玩出趣味數學遊戲，這份熱愛與自信也讓他在國際賽場上大放異彩。

台南市長黃偉哲市長今（29）日表揚期勉這些優異學生。黃偉哲表示，數學不僅是日常生活的基本技能，更是邏輯思維的展現，期望學子們將對數學的熱情帶到各領域的學習中，未來透過實踐推動社會進步。

教育局長鄭新輝表示，台南重視扎根學生的學力基礎，也積極提供多元展能的舞台，透過舉辦數學競賽、科展、Scratch與AI程式設計等多樣化比賽，讓每個孩子都有機會發揮潛能，期望培育更多未來優秀人才。

教育局表示，IMC國際數學競賽（International Mathematics Contest）於7月26至29日在新加坡舉行，吸引超過15個國家學生參加；WMI世界數學邀請賽（World Mathematics Invitational）於7月12至16日在馬來西亞進行，共有22個國家、904名學生同場競技，競爭激烈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法