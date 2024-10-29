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    天晟醫院獲國際青商會世界大會指定 守護120國6000會員

    天晟醫院獲2024國際青年商會世界大會唯一指定，守護120國6000菁英會員，圖中為副總統蕭美琴。（天晟醫院提供）

    天晟醫院獲2024國際青年商會世界大會唯一指定，守護120國6000菁英會員，圖中為副總統蕭美琴。（天晟醫院提供）

    2024/10/29 23:21

    〔記者李容萍／桃園報導〕「 2024國際青年商會世界大會」（2024 JCI World Congress）於今（29）日晚上至11月2日在桃園展演中心舉辦，今年主題為「科技革新建構繁榮及永續的未來」，期許各國青年領袖共同關注創業創新、綠色經濟及節能減碳等議題。

    在地天成醫療體系中壢天晟醫院獲此次主辦的中華民國總會桃園市中壢國際青年商會指定，是會場中唯一的醫療服務單位，在桃園展演中心設立醫護站，提供專業醫療、緊急救護之服務，守護全球120國、逾6000名菁英會員的健康。

    天成醫療體系創辦人張育美表示，「國際青年商會作為四大國際社團之一，旨在促進青年商人與青年企業家積極投身於社會服務、經濟發展、國際合作，近年持續匯集全球35萬名會員的力量，天晟醫院能獲今年世界大會指定設立醫護站，實屬榮光。」

    國際青年商會世界主席卡文・庫馬・庫馬拉維爾（Kaveen Kumar Kumaravel）對青商夥伴的期許是「Let's make a difference!」會中也將共同討論有關永續責任、人才教育等議題，期待在台灣與更多領袖人才交流學習、共創美好願景。

    天晟醫院獲2024國際青年商會世界大會唯一指定，守護120國6000菁英會員，圖中為桃園市長張善政。（天晟醫院提供）

    天晟醫院獲2024國際青年商會世界大會唯一指定，守護120國6000菁英會員，圖中為桃園市長張善政。（天晟醫院提供）

    天晟醫院獲2024國際青年商會世界大會唯一指定，守護120國6000菁英會員。（天晟醫院提供）

    天晟醫院獲2024國際青年商會世界大會唯一指定，守護120國6000菁英會員。（天晟醫院提供）

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