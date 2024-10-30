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    修火車工廠將變身高雄最大親子遊樂區 工務局：遊具近30項

    台鐵高雄機廠舊址內將規劃1.5萬平方公尺，全高雄最大的親子遊樂園區。（市府提供）

    台鐵高雄機廠舊址內將規劃1.5萬平方公尺，全高雄最大的親子遊樂園區。（市府提供）

    2024/10/30 00:19

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄機廠將誕生高雄最大的「親子遊樂園區」!高市工務局預告，將運用機廠既有空間規劃約1.5萬平方公尺遊戲場域，預定明年底完工啟用，工務局長楊欽富微笑透露各式遊具近30項、很好玩的。

    高雄機廠位處鳳山、前鎮、苓雅三區交界處，佔地約31公頃，原為南部鐵路客貨車廂維修最大工廠，因鐵路地下化及臨港線停駛，行政院2013年核定整廠遷建至屏東潮州，2021年10月完成遷建。

    市府針對機廠的都市計畫變更自2014啟動迄今10年，期間陸續召開多場座談會，徵詢地方民代、公民團體、專家學者及台鐵局等意見，但生態團體強烈質疑綠地植栽保留比例過低、衍生爭議。

    綠色空間保留比例爭論之餘，工務局在議會業務報告中提及，將斥資3億元，運用機廠空間（廠房）打造約1.5萬平方公尺、堪稱全高雄最大的「親子遊樂園區」，目前正規劃設計，預估明年底可完工啟用。

    工務局長楊欽富笑說，他看過設計內容，會利用廠房設計半室內、半室外遊戲空間，有足夠遮蔽搭配噴霧、方便休息，且各式遊具超豐富的，大概有20到30項，形容「會很好玩的，可以期待」。

    工務局公園處說明，初步規劃有多功能幼齡遊戲區、網繩系統攀爬設施、抱石攀岩場、兒童趣味籃球場、滑步車練習場等設施；原則上採分齡設計，幼齡設施2到5歲、學齡遊戲設施5到12歲、其餘無限制使用年齡，全區採無收費場域，將成為高雄第一座半室內親子遊戲場，可搭輕軌在C36凱旋二聖站，即可入場玩到嗨。

    高市府計畫運用台鐵高雄機廠廠房規劃親子遊樂園區。（記者王榮祥攝）

    高市府計畫運用台鐵高雄機廠廠房規劃親子遊樂園區。（記者王榮祥攝）

    原本擔任南部火車修理基地的台鐵高雄機廠，明年將變成高雄最大親子遊樂園區。（記者王榮祥攝）

    原本擔任南部火車修理基地的台鐵高雄機廠，明年將變成高雄最大親子遊樂園區。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄機廠廠房空間將轉型高雄最大親子遊樂園區（模擬圖）。（工務局提供）

    台鐵高雄機廠廠房空間將轉型高雄最大親子遊樂園區（模擬圖）。（工務局提供）

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