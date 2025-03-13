藍白濫刪預算 非營利工作者曝親身影響：為社會奉獻的心恐被消磨完...

台灣數位外交協會創辦人郭家佑。（資料照）

2025/03/13 00:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總預算覆議案遭藍白聯手封殺，行政院將以下鄉宣講、釋憲雙管齊下因應，非營利組織創辦人郭家佑有感而發，指最近參加政府諮詢會議，因業務費被凍結，出席費可能沒辦法支付，那是討論中國可能會怎麼攻擊台灣的會議。「我還是覺得有點難過，許多為了理想堅持的人，會不會因為刪減預算而影響生計？原本立意良善的計畫，還有多少跟我參與的計畫一樣夭折了？」

郭家佑11日在臉書有感而發表示，「我是一個33歲的非營利組織創辦人，台大商管畢業後拿獎學金去歐洲念公共政策，因為歐美學校之間的合作課程，畢業證書最後領的是紐約大學全球傳播與人類發展研究碩士。回來台灣後我沒有去外商公司找工作，而是投入生命與熱情，在我覺得台灣很需要的國際宣傳與民間外交，然後成立了台灣數位外交協會。」

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她透露，「我的經濟狀況最不好的時候，曾經要去參加朋友的婚禮，但因為沒錢搭公車，最後用走路的去，到了現場再跟遇到的朋友借錢，總算包出兩千塊的紅包，順利出席婚禮。身為一個非營利組織創辦人，過去7年我養過50名員工（包含實習生），我可以自己不拿薪水，但員工的薪水我從來沒有晚發過。」

「也因為財務狀況如此，我的收入來源很大一部分是講師費和政府會議的出席費。雖然很多時候政府叫我去開會也是沒有出席費，準備兩三天的演講可能也只會拿到2000塊講師費，但我覺得自己的專業能夠幫上一點忙都是好事，如果時間允許我都會出席。」

郭家佑接著說：「上禮拜在我身上連續發生了2件事情，都跟立法院刪預算有關，我想要在行政院覆議的這2天講出來。首先是上禮拜參加的一個政府諮詢會議，主持會議的長官在會議接近尾聲時，有點面帶難色的說，『因為今年我們的業務費被凍結70%，所以未來各位委員的出席費，我們可能沒辦法再繼續支付了』。那是一個討論中國可能會怎麼攻擊台灣的會議。」

「其他的委員大多是公司的董事長、總經理、或教授，大家紛紛點頭稱是，說自己不拿出席費沒有關係。我吞了一口口水，就跟我過去吞下的所有委屈一樣。2天過後我又收到一封電子郵件，內容大致是一個我當了半年諮詢委員的研究案，因為預算被砍，所以中止了。那是一個討論政府要怎麼抓網路犯罪的研究案。」

「老實說這個研究案，是我參與過的會議裡面，我覺得討論品質最好的一個。主辦單位不只找委員開會討論，還會額外舉辦工作坊，邀請非營利組織、企業、政府的年輕工作者，利用下班時間來交換在各自崗位看到的問題，最後再寫成報告。當然少了一些出席費對我而言並不會馬上出現生計問題，但我還是覺得有點難過，許多為了理想堅持的人，會不會因為刪減預算而影響生計？原本立意良善的計畫，還有多少跟我參與的計畫一樣夭折了？」

郭家佑直言，「投入政治與公共事務第8年，我必須說今年是我見過最糟糕的狀況，因為預算刪減是過往的6倍，中央政府今年勢必陷入空轉狀態，在國際局勢與股市隨時大起大落的2025年，中央政府沒有相對應的資源去應變，內部混亂信心不足，簡單來說就是沒有底氣。預算流到了地方政府，錢變多了人手沒變多，因為要消耗預算，同樣的案子可能就加錢處理掉，所以地方肥貓繼續肥，中央繼續空轉。我曾經看過藍營執政的地方政府把200萬標案，發給一看就知道是內定的廠商，執行內容是舉辦2場工作坊。」

「我是一個很能吃苦的人，但不公義的事情常常讓我坐立難安。寫這篇文章不是為了抱怨自己有多辛苦，而是在我的崗位上，開始看到一些奇怪的事情，我覺得必須讓更多人知道，預算刪減不只對政治工作者有影響，對一般人的生活也會有影響，而且這個影響是全面性的。我們協會雖然乍看之下常常辦國際活動或把台灣弄上國際媒體，但一年平均拿到的政府補助不到台幣10萬，平常就靠做些多語翻譯、行銷案、研究案、拍片維持收入，政府標案一年大概1到4個，大多時候是15萬內的小額採購（補助是做自己想做的事，標案是做政府叫你做的事），所以拜託不要再留言說我拿很多政府補助。」

最後郭家佑表示，「台灣的狀況不知道還可以再被消耗幾年，但我為社會奉獻的心再這樣下去可能就只剩這幾年，藍白刪預算打擊到的不只是民進黨，還有我們這些跟政黨無關的理想派。行政院覆議的新聞建議大家關注一下，這2天是台灣的下一個關鍵。台灣雖然現在很混亂，但反觀美國DC現在上萬個政治工作者失業、國家頂尖研究機構被砍得血流成河，台灣可能還是稍微有救的。大家想要什麼樣的未來？真的就取決於這幾個月的行動了。」

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