WMI世界數學邀請賽 嘉市興嘉小一生蔡旻祐奪銀

國小一年級蔡旻祐初次參賽拿到銀獎，與媽媽胡媁婷開心合照。（胡媁婷提供）

2024/08/11 17:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2024 WMI世界數學邀請賽7月中旬在馬來西亞舉行，嘉義市共有4名學子獲獎，頒獎典禮時，與台灣代表隊選手持國旗上台，讓獲獎學生、家長感動不已。

嘉市獲獎名單包括興嘉國小一年級蔡旻祐銀獎、嘉大實驗國小一年級邱煒哲獲優異獎、輔仁中學國三生吳怡潔銀獎、陳沂鉉銅獎。

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蔡旻祐的媽媽胡媁婷說，兒子幼兒園中班時，老師發現具數學邏輯天分，建議參加教育部資優學生鑑定，抱持試試看心態參加，意外通過鑑定，因而兒子自5歲起開始上奧林匹克數學課程，並在老師推薦下勤練考古題，年初通過台灣資格選拔賽，在清華大學接受2天培訓後參賽。

胡媁婷表示，兒子年紀小，參賽主要希望拓展兒子的國際視野，尤其活動還安排交換禮物橋段，兒子在參加過程中結交各國朋友，雙方以簡單英文交談、介紹自己的國家，還遇到中國小朋友揚言台灣將被武力統一等語，讓孩子感受到國際政治外交震撼教育，頒獎台上，台灣代表隊難得持國旗合照，這些都成為孩子難得的回憶與經歷。

WMI世界數學邀請賽主要由台灣的中華數學協會推動，每年元月至3月舉辦各國資格選拔賽，7月舉行總決賽，今年總決賽7月12日起連續5天在馬來西亞吉隆坡舉辦，共22國、904位選手競技。

為了與其他國家選手交流，還準備具台灣味的禮物。（胡媁婷提供）

興嘉國小一年級蔡旻祐拿到WMI世界數學邀請賽銀獎。（胡媁婷提供）

WMI世界數學邀請賽題目靈活，考驗選手邏輯思考能力。（胡媁婷提供）

蔡旻祐等選手在頒獎台拿國旗合影。（胡媁婷提供）

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