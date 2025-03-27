中資在台子公司數字雲端被調查 台灣經濟民主連合提2主張

經濟民主連合智庫召集人賴中強提出經濟民主連合2點主張，一、經濟部投資促進司司長張銘斌應停職調查，二、軍民兩用晶片禁輸中國。（圖擷取自賴中強臉書）

2025/03/27 16:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國本月25日宣布將中資浪潮集團（Inspur Group）旗下的6家子公司，列入實體清單，其中包括集團在台灣成立的子公司「數字雲端公司」（Inspur Taiwan），經部目前已經啟動調查。對此，律師、經濟民主連合智庫召集人賴中強提出經濟民主連合2點主張，一、經濟部投資促進司司長張銘斌應停職調查，二、軍民兩用晶片禁輸中國。

賴中強今日臉書PO文分享新聞表示，美國商務部本月25日公布將中國雲端運算和大數據服務提供商浪潮集團（Inspur Group）旗下的6家子公司，列入實體清單，包括浪潮集團在台灣成立的子公司「數字雲端公司」（Inspur Taiwan），原因為它們協助中國軍方發展超級電腦。這是台灣境內企業首次被美國商務部列入貿易管制的實體清單，已嚴重衝擊台美供應鏈互信與安全。

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賴中強說，更令人驚訝的，對照去年8月媒體報導，數字雲端有限公司原資本額僅有100萬元，係浪潮集團的關係企業香港商匯眾互聯網公司出資在台設立，2018年浪潮集團擬向數字雲端有限公司增資1億餘元遲未獲投審會通過，竟於2020年透過台灣職工教育和職業培訓協會理事長孔祥科賄絡中國國民黨立委廖國棟及其辦公室主任丁復華。

賴中強指出，「2020年5月至7月間，廖國棟利用經濟委員會委員身分，要求經濟部工業局以專案輔導方式，協助數字雲端公司調整公司營運，並由丁復華找來投審會張姓執行秘書、經濟部工業局官員等人，一同於廖國棟國會辦公室多次舉行協調會，了解數字雲端公司增資案始末，以及釐清增資案卡關原因。」

賴中強說，「（孔祥科）先是交付10萬元，後來增資案審核通過，再交付60萬，前後廖國棟總計收受70萬賄款，而丁復華從中分得20萬元。」案經檢察官對廖國棟、丁復華及孔祥科3人提起公訴，現由台灣台北地方法院審理中。新聞中所稱「投審會張姓執行秘書」，依《經濟部投資審議委員會組織規程》，該會僅設執行秘書1人，2020年係由張銘斌擔任執行秘書，張銘斌現為經濟部投資促進司司長。

賴中強說表示，雖然經濟部投審司昨日就本案已啟動行政調查，經濟部長郭智輝亦表示「會深入了解狀況，當然如果違反貿易管制規定會加以懲處。」但台灣經濟民主連合仍提出2點主張。第一、到底「投審會張姓執行秘書」在中國國民黨立委廖國棟施壓後，基於何種理由，做出何種決定？為何前後不一？是否違背國家利益？確實有進行行政調查之必要。張銘斌經扁馬蔡三朝，歷任投審會副執行秘書與執行秘書前後約二十年，現任經濟部投審司高階官員皆為張銘斌舊部屬，為求客觀調查，張銘斌應予停職，並提升調查層級，改由行政院政務委員組專案小組調查。

賴中強提出主張二表示，經濟部郭部長應參考美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）聲明：「我們不會允許對手利用美國的技術，增強自己的軍隊，並威脅美國人的生命」。經濟部應根據《貿易法》的授權，重新將中國列為「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之禁止出口地區，優先管制軍民兩用高階晶片禁輸中國，「台灣絕對不允許廠商將高階晶片或技術輸出中國，幫中國製造飛彈攻擊台灣」！

賴中強最後表示，日前總統賴清德宣布強化國安17項措施，包括「就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整，以強化經濟安全，有力應對中國對台經貿統戰及經濟脅迫。」數字雲端案的衝擊是危機，也是轉機，現在是起而行的時候了。

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